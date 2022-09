Decía transportar colchones, lo detuvieron con 300 kilos de droga en Nuevo León

¿Quieres ser David Byrne? Un show que mezcla el teatro y la instalación artística lo hace posible

El músico que marcó los años 80 con Talking Heads, no se detiene. Ahora presenta “Theatre of the Mind”, una curiosa experiencia escénica que invita a recorrer episodios de su vida con guías-actores que dicen llamarse (todos) “David Byrne”... Y no son él, obviamente