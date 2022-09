Espinoza Paz reapareció y mostró su apoyo a Bad Bunny (Fotos: Cuartoscuro, Gettyimages)

En 2020, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) premió a Bad Bunny como “Compositor del año”. El puertorriqueño fue galardonado el 7 de julio de ese año junto a Daddy Yankee -en compañía de Snow- y el neoyorquino Romeo Santos.

Este nombramiento causó gran controversia pues, para algunos, las explícitas letras del artista, quien normalmente canta sobre fiestas, “perreo” y tiene múltiples alusiones sexuales, no cuentan con la valía suficiente para ser consideradas buenas obras de lírica y composición.

Esta conversación volvió a resonar ahora que se han anunciado a los nominados del próximo Latin Grammy, a celebrarse el próximo mes de noviembre en Las Vegas, pues el cantante de 28 años obtuvo diez nominaciones, derivadas de su exitoso álbum Un verano sin ti.

Bad Bunny es el artista más nominado a los Latin Grammy tras recibir 10 menciones incluyendo álbum y grabación del año. (Foto AP/Lynne Sladky)

Aunque no consiguió una nominación en la categoría de “Canción del año”, premio para los compositores, sí competirá por el “Mejor álbum de música urbana”, y “Grabación del año”, por su éxito Ojitos lindos, que realizó a dueto con los colombianos de Bomba Estéreo.

Sin embargo, los premios internacionales que ha recibido Bad Bunny con su música cargada de alusiones, que ha caído incluso en la censura en algunas emisoras, es algo que le causa admiración al mexicano Espinoza Paz.

El intérprete de regional mexicano reapareció en los medios tras una larga pausa, para promocionar su canción La mushasha shula, y destacó que apoya al cantante de reggaetón en su meteórico alcance mundial con su música.

Espinoza Paz regresó a México tras un periodo de éxito y conciertos en Colombia (Foto: Televisa)

Al ser interrogado por un grupo de reporteros a las afueras de Televisa sobre las letras de las exitosas canciones de Bad Bunny, así respondió el cantante de El próximo viernes:

“Yo quisiera hacer una de esas (canciones), me parece muy bien, yo quisera hacer una de esas que pegan así (mundialmente), me encantaría hacer una así”.

Respecto a las palabras que han sido calificadas como soeces por algunas personas, presentes en las canciones del reggaetonero, Espinoza destacó su apoyo:

“Pues es que si las compuso él, yo no creo que haya reglas que digan ‘si dice esto no pueder ser’”, y ahondó al asegurar que en la actualidad los músicos y cantantes se han atrevido a experimentar con la música y a fusionar estilos novedosos.

Espinoza está a favor de las fusiones musicales y la unión de talentos artísticos (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

“Es que todo ha cambiado, la manera en que la gente escucha la música, ha cambiado la manera en que la gente graba música, se han unido muchos géneros y se han hecho muchas fusiones”.

“No soy quién, creo yo, para opinar sobre cómo debería de hacer alguien una canción, sí creo que puedo opinar sobre cómo yo debería hacer una canción y yo lo que creo es que la música es para divertirse. Y no hay mejor música, la mejor música es la que te gusta a ti”, afirmó el cantante, quien se mostró feliz por reencontrarse con la prensa de su país.

“He estado muy contento, muy feliz, y muy agradecido de verlos aquí, la verdad, no me lo esperaba”. El compositor nacido en Angostura, Sinaloa, contó que el público ha recibido muy bien su más reciente lanzamiento musical.

“Andamos ahí echándole ganas con la rola esta nueva que se llama La mushasha shula, una canción que nos ha abierto puertas en Centroamérica, en algunos países y en México también, que nos ha actualizado, y andamos echándole muchas ganas con esa rola, venimos a hacer promoción, aprovechando que la gente la aceptó, la adoptó, la hizo suya, provechando”, añadió.

El músico reveló que ha estado un tanto alejado de la escena musical mexicana pues pasa largos periodos en Colombia, donde su propuesta artística ha recibido una buena acogida.

“Yo me la paso en Colombia, porque tengo conciertos en Colombia, entonces allá me la paso. Voy mucho para allá, duro mucho tiempo allá, tengo la bendición de que ha entrado mi música muy fuerte, música con mariachi y me la paso trabajando allá, voy a Nicaragua también, regreso a Colombia, voy a estar en Chihuahua, voy a Guadalajara, voy a estar en la Arena Monterrey, voy a Morelia también, entonces estamos echándole muchas ganas”, puntualizó el famoso de 40 años.

