Espinoza Paz estalló en llanto tras recordar a su mamá que falleció cuando tenía 14 años

(Foto: Twitter/@EspinozaOficial)

Espinoza Paz es sumamente conocido por las profundas letras que le añade a sus canciones de banda, sin embargo, en esta ocasión, el cantante desbordó en lágrimas después de recordar a su mamá, quién falleció cuando él tenía 14 años debido a una negligencia médica.

El intérprete de duranguense comenzó a narrar con voz suave y entrecortada como era su madre y lo feliz que hubiera estado de poder conocer a sus nietos.

“Fue una mujer cariñosa, increíble, amorosa y siempre que miro a mis hijos correr en la casa, siempre pienso que ella sería inmensamente feliz de abrazar, conocer y tener. De las cosas que me pesan en la vida es que ella no haya podido conocer a sus nietos que sé que hubiera sido lo máximo para ella”, dijo en entrevista para Sale el Sol.

De igual manera destacó entre lágrimas que la perdió cuando era muy joven y que todo sucedió de un día para otro.

“El momento más difícil sin lugar a duda fue perder a mi mamá porque fue de la noche a la mañana. Yo recuerdo que unos días anteriores habíamos comido los seis, mis papás, mis tres hermanos y yo. Tengo la imagen de que estábamos todos juntos comiendo a medio día (...) y seis días después ya no era así”, confesó.

(Foto: Captura de pantalla/Las Estrellas)

En este sentido, añadió que después del trágico suceso, su papá se fue a Estados Unidos y sus demás hermanos comenzaron a realizar su vida aparte y eso le fue muy duro porque en algún momento Espinoza se vio solo en la casa donde habitó tanto tiempo acompañado.

“Tenía mucho miedo porque tenía que dormir ahí solo, entonces. me despertaba en la noche con mucho miedo. Tenía ya 15 años y como siempre fui muy inseguro, esa inseguridad la traía muy arraigada y verme solo en esa casa fue algo muy complicado para mí, pero cuando la música llegó a mi vida yo empecé a cambiar en todos los aspectos”, sentenció.

Respecto a la influencia de su papá en la vida, el cantautor remarcó que fue un ejemplo muy grande para él y que de sus dos padres heredó características muy importantes.

“Mi papá es una persona muy fuerte y creo que lo cariñoso y lo sensible es por parte de mi mamá y creo que el carácter lo tengo de mi papá. Porque soy sensible, pero el carácter lo tengo muy fuerte y perseverante y muy honesto conmigo mismo” añadió.

El cantante rememoró que cuando tenía entre 10 u once años, su papá solía llevarlo a trabajar después de la escuela porque le quería enseñar a trabajar y formarlo como una persona responsable.

“Le agradezco bastante porque soy una copia exacta de mi papá cuando me pongo a trabajar, cuando hago lo que tengo que hacer, pero sensiblemente hablando soy una copia exacta de mi mamá”, externó.

(Foto: Las Estrellas)

Espinoza también mencionó que algo de lo que se arrepentía es de no haber terminado la escuela, porque ahora que tiene a sus hijos siente que le faltaron cosas por saber para enseñarles.

“A veces ellos me enseñan a mí cosas que no sabía, porque me enfoqué tanto en una ilusión, en un sueño y todo lo que sé tiene que ver con la música y todo lo que sé tiene que ver con la música”, remarcó el cantante.

Cabe señalar que hace un tiempo, Espinoza Paz reveló que su madre falleció debido a un mal procedimiento médico mientras estaba embarazada.

“Fue algo inexplicable, ella estaba embarazada, no sabían los médicos y le inyectaron para operarle las anginas, le inyectaron anestesia, su bebé murió y ella murió poquitos días después”, dijo en aquel entonces para los medios.

SEGUIR LEYENDO