Qué dijo Espinoza Paz sobre hacer un dueto con Christian Nodal

Espinoza Paz y Christian Nodal son dos de los máximos exponentes actuales del regional mexicano (Foto: EFE)

Tras un periodo de ausencia en su carrera musical, Espinoza Paz está de vuelta en la escena del espectáculo con el tema Mi venganza, mismo que se oye todas las noches en televisión abierta, pues fue elegido como tema de entrada principal de la telenovela La desalmada.

Y aunado a que ahora se encuentra disfrutando de la popularidad de su nuevo tema musical, sus seguidores también le cuestionan sobre nueva música o colaboraciones, pues tras años de ausencia ahora esperan que se ponga al corriente en cuanto a propuestas musicales.

Y es que el cantautor sinaloense ha colaborado en contadas ocasiones con otros exponentes del regional mexicano, quienes gracias a la calidad como cantautor y productor de Espinoza han logrado posicionar diferentes grabaciones musicales.

El cantante también tuvo una participación especial como actor en "La desalmada" (Foto: Twitter/@EspinozaOficial)

El nacido en Angostura, Sinaloa, ha unido su talento en contadas ocasiones al lado de figuras de la música como Carín León, La arrolladora Banda El limón,, Jessie Uribe y Banda MS.

Al respecto, Espinoza fue cuestionado en un encuentro por la prensa sobre si le gustaría trabajar al lado de Christian Nodal, uno de los exponentes del género más relevantes del momento y quien goza de una notable popularidad tanto en México como en otros países.

Ante ello, el llamado Cantautor del pueblo respondió que sí le gustaría entrar al estudio de grabación o pararse en un escenario con el mediático novio de Belinda: “El día que él diga, encantado de la vida. Mis respetos para todos los estilos, todas las formas, para todos los soñadores, y yo creo que el muchacho es uno de esos que soñaba y me da mucha alegría que haya logrado su sueño porque yo ya sé qué es lograr esos sueños, y es algo muy bonito”, dijo el músico.

Los "Nodeli" están en medio de la polémica por esta críptica pintura que le regaló Belinda a su novio (Foto: Instagram/@gildomedina)

Sobre el gran momento de fama que se encuentra viviendo Nodal, Espinoza sólo le mandó buenos deseos a él y a su familia y le aconsejó que disfrute al máximo su popularidad: “Le deseo que lo disfrute, que la pase bonito, que esté bien y muchas bendiciones para toda su familia y para todo el mundo que esté alrededor”, expresó el cantante de El próximo viernes.

Aunado a esto, hace unos días Espinoza también se refirió a la próxima boda de los jóvenes cantantes, que a un año de haber iniciado su noviazgo, hoy están comprometidos a casarse. Aunque aún no han anunciado la fecha de la celebración ni hay mayores detalles, Espinoza expresó que no cree que lo vayan a invitar, mucho menos a ser requerido como padrino:

“Me preguntaron que si yo sería padrino de la boda de ellos y les digo, la verdad no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan yo voy, cómo no”, dijo el cantante, quien además bromeó con la idea de apadrinar el costoso anillo que Christian le regaló a la intérprete de Sapito:

“Nomás que no sea de anillo, por fa, nomás, o sea me dejan en la calle. No, qué pasó”, dijo a las cámaras del programa De primera mano.

Los novios se comprometieron en un evento privado en el restaurante Salvaje, en España (Foto: Instagram/@salvaje_barcelona)

*Información en desarrollo