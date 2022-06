“Te voy a destrozar”: Nodal volvió a lanzarse contra J Balvin y de paso respondió a Espinoza Paz

Christian Nodal arremetió contra J Balvin y Espinoza Paz por entrar a la pelea mediática (Fotos: Gettyimages//YouTube Christian Nodal//Cuartoscuro)

Christian Nodal nuevamente se fue en contra de J Balvin por el pleito que comenzó el pasado 2 de junio y ahora aprovechó para también arremeter contra Espinoza Paz, quien en medio de la polémica mostró su desaprobación al sonorense.

En medio de la discusión que Christian Nodal y J Balvin mantienen en redes sociales porque el colombiano mencionó que ahora tenían cierto parecido, pero después se burló del rompimiento entre el mariacheño y Belinda, el intérprete de Botella tras botella no quiso quedarse callado y le lanzó un nuevo mensaje.

Durante un corto encuentro con la prensa en el Aeropuerto de Hermosillo, Sonora, Nodal se dijo molesto ya que J Balvin tiene muchos más seguidores que él y aquellas personas que no lo conocían antes de su pelea, ahora saben de él por situaciones no relativas a su carrera profesional, algo que le afectará.

“¿Que yo no aguanto carrilla? Es que no es de carrilla, literalmente, son 50 millones de personas que no me están conociendo por mi talento, sino por mitotes de mi ex y que porque según no llegué a Medellín y todo eso, cuando fue un accidente aéreo, por cosas que no están en mi poder, ¿me entiendes? Entonces, está pendej* el vato, no tiene talento y lo voy a destrozar”

El cantante se mostró tranquilo e hizo mofa de la situación, pero aprovechó para expresar su molestia (Foto: captura de pantalla/ Instagram @panicoescenicomx)

Hizo hincapié en que a pesar de que lo están criticando por haberse enojado por las publicaciones del intérprete de In da Getto, no piensa detenerse, pues ahora tiene la atención de gente que no lo conoce por su música y quiere que “tirándole” al colombiano escuchen su talento.

Por otra parte, durante el mismo encuentro con la prensa, el intérprete de Ya no somos ni seremos respondió a Espinoza Paz, quien opinó a través de su cuenta de Instagram que además del talento, también es importante la disciplina.

Comentó que era importante respetar el trabajo de sus colegas a pesar de que no sea del agrado personal, pues también se debe respetar la disciplina que ha puesto en cumplir sus sueños. Terminó cuestionando qué tan disciplina tiene, y aunque no mencionó explícitamente a J Balvin o a Christian, éste último se lo habría tomado personal.

Este fue el mensaje que Paz compartió en su Instagram (Captura: Instagram/@espinozapaz)

“Hey, díganle a Espinoza Paz que no sea malinchista, no porque viva en Colombia, apoya a tu raza, no seas pendej*”, dijo el sonorense luego de haberse lanzado contra J Balvin.

Asimismo, tachó al intérprete de Soltero y feliz de haberse metido en una pelea que no le correspondía y que, a su punto de vista, habría decidido entrar en la polémica porque vive en Colombia o porque tendría algún proyecto en puerta con J Balvin.

“Todo lo que dijo Espinoza Paz tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es que quiera defender a otros solo porque vive en Colombia, o quizá tenga proyectos con J Balvin. Hay que tener coherencia con todo, porque es buen mensaje, hermanos, pero no cuando yo esté en una batalla con ese pendej*”

El comentario de Espinoza surgió de este mensaje que lanzó Nodal (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Nodal también mencionó a la prensa que espera lanzar pronto la canción con la que le “tirará” al intérprete de Azul, pues ya está lista; sin embargo, no quiso dar más detalles del tema que compuso.

En un principio, Christian había anunciando que la “tiradera” sería lanzada la noche del 1 de junio, mismo día en que comenzó la pelea, pero ha ido aplazando la hora de publicación.

La razón por la que estaría aplazando el lanzamiento de la canción sería porque se encuentra viajando entre diferentes ciudades debido a sus conciertos. Actualmente se encuentra en Morelia, Michoacán.

