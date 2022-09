Julen Rementería aseguró que Raúl Paz ya no tiene prestigio: “Renuncia o no te metas”

Julen Rementería declaró que Raúl Paz “ya no tiene prestigio”, por lo que su mejor opción es renunciar (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, declaró que el legislador Raúl Paz Alonzo, quien el pasado 20 de septiembre se cambió a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “ya no tiene prestigio”, por lo que su mejor opción es renunciar.

El pasado 21 de septiembre, en entrevista con Joaquín López-Dóiga, el senador del blanquiazul reprochó que el ex panista no respondió a la gente que lo llevó a su cargo.

“Cuando tu conciencia depende de una prebenda, ya no hay nada qué ofrecer, ya no tienes nada qué decir, ya no tienes prestigio”, manifestó Rementería del Puerto.

E l legislador dijo no entender el actuar de Paz Alonzo (foto: Senado de México)

En la conversación, el legislador dijo no entender el actuar de Paz Alonzo, quien, recordó, también, ha sido diputado local, coordinador de legisladores, diputado federal y senador de la República.

“De por sí la actividad política está muy desprestigiada en nuestro país, este tipo de actitudes colaboran a eso. Debería comportarse de manera más digna, más pura, al final responder a la gente que te trajo aquí. Y si no puedes responder a eso, renuncia o no te metas, si sabes que va a haber presiones”

El senador de Acción Nacional aclaró que el bloque opositor no está en contra del presidente López Obrador ni de Regeneración Nacional, ya que sólo están en desacuerdo con que se siga implementando una estrategia de seguridad que no ha dado resultados.

Hay momentos de definiciones: o se está con el pueblo o en la politiquería. ¡Bienvenido @RaulPazMX al lado correcto de la historia! pic.twitter.com/yXZ9i6MCHE — Mario Delgado (@mario_delgado) September 20, 2022

Y es que el pasado martes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que el legislador Raúl Paz abandonó la bancada de Acción Nacional para sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

En un video publicado en sus redes sociales, el líder morenista informó que el legislador será nombrado comisionado nacional con el sector empresarial del partido guinda con el fin de tener una relación cercana y de diálogo con los empresarios.

Sin embargo, tras darse a conocer la noticia, el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta condenó la decisión de su compañero, y lamentó que se uniera a “quienes promueven la destrucción de México”.

🗞GPPAN desaprueba decisión del senador Raúl Paz y condena la compra de voluntades de Morenahttps://t.co/21H4F7CG2l — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 20, 2022

“Condenamos que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el senado de la República”, desaprobaron a través de un comunicado.

El blanquiazul agregó que, si bien les causó sorpresa y “condenamos la decisión del senador Paz”, no van a dejar de condenar que el partido guinda utilice las peores “artes y prácticas” de la política para comprar voluntades y “ejerciendo su poder corrupto al máximo nivel posible”.

Desde la Dirigencia Nacional del PAN, exigimos a Morena y al Gobierno que regresen los recursos que le quitaron a los municipios, con la finalidad de resolver el incremento de violencia e inseguridad en el país. https://t.co/UyZVDB3FLJ — Acción Nacional (@AccionNacional) September 22, 2022

Tras posponerse la discusión de la reforma que prolongaría hasta 2028 la presencia militar en tareas de seguridad pública por no contar con la mayoría calificada, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió a la administración de AMLO devolver los recursos a los municipios para fortalecer la seguridad desde lo local.

De acuerdo con el líder del blanquiazul, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), las y los diputados federales y la Dirigencia Nacional, pedirán al gobierno federal que regresen a los municipios del país los 6 mil millones de pesos que Morena y el gobierno le quitaron .

Lo anterior, debido a que el Proyecto de Presupuesto 2023 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados sólo prevé aumentar en 1 por ciento la Seguridad Ciudadana y no está planteando regresar los recursos para la seguridad a los municipios.

