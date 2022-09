“Su presencia ensucia a la política nacional”: el duro mensaje de Lilly Téllez contra José Narro

La senadora Lilly Téllez, del PAN, exhortó a José Narro, de Morena, a renunciar a su fuero y permitir que la Fiscalía lo investigue por supuestos nexos con el narco. (Fotos: Cuartoscuro)

El caso de la desaparición de dos agentes de la Secretaría de Marina (Semar) en marzo pasado volvió a posicionarse en el centro de la atención pública, pues un documento filtrado recientemente señaló que junto con ellos también desapareció Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, operador del Cártel del Noreste (CDN), grupo criminal que habría financiado la campaña de Morena en Tamaulipas.

Y aunque José Narro Céspedes y Américo Villarreal, los morenistas referidos en los cables confidenciales, declararon que la información publicada por el periodista Héctor de Mauleón era falsa, las reacciones ante su posible implicación con el narcotráfico no se han detenido.

En esta ocasión, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, una de las más duras críticas al gobierno de la 4T, aprovechó una de sus intervenciones durante la sesión en el Senado de este martes 20 de septiembre para lanzar un mensaje hacia el legislador Narro.

“Yo le conmino a que tenga dignidad y renuncie a su fuero”, expresó la senadora en un primer momento al hablar de una fotografía en la que tanto él como Villarreal —gobernador electo de Tamaulipas— aparecen en una comida en compañía del Gerry.

La fotografía y documentos que exhiben al senador @NarroJose con Américo Villarreal y un narcotraficante, y señalan su presunto lavado de dinero para el equipo político de "EsClaudia", deberían dar pie a su desafuero y una investigación.

Basta de esta peligrosa simulación. pic.twitter.com/zACyPPHTlT — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 20, 2022

“Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada”.

Asimismo, consideró que Narro Céspedes había sido “exhibido” en compañía del próximo mandatario de Morena en Tamaulipas. “Es de suma gravedad su caso [...] Su presencia en el Senado, con su fuero ostentando un cargo como senador, ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional que usted alegremente conviva con un narcotraficante”, agregó Téllez.

Mientras la legisladora del PAN hablaba, fue posible ver a Narro con un gesto serio y haciendo anotaciones en una hoja.

“No oculta su adicción al dinero no sólo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico”, criticó la panista durante su intervención.

Téllez criticó, además, a toda la bancada del partido guinda por "proteger" a Narro Céspedes. (Foto: Facebook/Lilly Téllez)

Hacia el final de su participación, Lilly Téllez exhortó a José Narro a renunciar a su fuero y “hacerse a un lado” para que la Fiscalía lo investigue, si es que no hay motivos para vincularlo a actos delictivos.

“Si usted no debe nada hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada”, comentó la legisladora.

El nuevo giro en el caso de los marinos desaparecidos

Los documentos confidenciales, supuestamente enviados por el embajador Ken Salazar a la DEA (Administración de Control de Drogas) ofrecieron nuevos detalles en el caso de los dos agentes de la Semar Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, cuyo paradero se desconoce desde marzo de este 2022.

Los marinos habrían desaparecido junto con "El Gerry" durante el traslado de dinero del narco para las campañas de Morena en el Edomex, según el documento filtrado. (Foto: Twitter/@SEMAR_mx)

Las investigaciones de la DEA señalaron que tanto El Gerry como los marinos habrían desaparecido mientras transportaban dinero proveniente del Cártel del Noreste destinado a financiar la campaña política de Morena para las elecciones del Estado de México en 2023.

Sumado a ello, la agencia de control de drogas habría detectado una cuenta con millones de dólares a nombre de “El Gerry” que había sido abierta en las Islas Vírgenes Británicas, desde la cual se habrían realizado múltiples transferencias entre septiembre de 2021 y enero de 2022 a una cuenta abierta recientemente en dicho paraíso fiscal, a nombre de Humberto Villarreal Santiago, hijo del entonces candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas.

Después de que se hiciera pública la información, Américo Villarreal, Ken Salazar y José Narro calificaron el documento como algo sin fundamentos.

SEGUIR LEYENDO