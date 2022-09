Sebastián, el creador de “El Caballito” de Reforma, fue inmortalizado en una moneda de plata

La Casa de la Moneda de México celebra los 55 años de carrera ininterrumpida de Sebastián escultor, Enrique Carbajal con una pieza de plata edición limitada. (Foto: Especial).

La Casa de Moneda de México, la primera del continente, ha seguido inmortalizando distintos momentos y personajes a lo largo de nuestra historia. Medallas, monedas y proclamas que en cada elemento celebran la identidad en nuestro territorio a partir de las grandes mentes de diseñadores y artistas.

En esta ocasión, presentaron una medalla con motivo de los 55 años de la carrera artística de un hombre amante de la belleza y el arte, enamorado de la vida y la naturaleza, se trata de Enrique Carbajal, mejor conocido como Sebastián, quien es reconocido con una pieza de plata edición limitada.

Se trata de una medalla de plata, con 42 milímetros de diámetro. El diseño de la pieza, trabajado por el equipo de Diseño, Escultura y Grabado de Casa de Moneda de México, nos presenta al anverso la efigie del Maestro con el texto “Sebastián Escultor”y en el reverso su obra escultórica más representativa en la Ciudad de México, “el Caballito”, como motivo principal junto con la ceca de la Casa de Moneda, al contorno de la figura los textos: 55 años de artista plástico y Caballito de Sebastián.

Presentan medalla con motivo de los 55 años de la Carrera Artística del Escultor Sebastian. (Video: Casa de Moneda)

Originario de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, en el norte de México, Enrique Carbajal, mejor conocido como Sebastián, sabía que quería ser artista desde que era un niño. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Ciudad de México en 1964; durante este tiempo se ganaba la vida trabajando en restaurantes y comprando ropa para venderla con fines de lucro en Chihuahua. Fuertemente influenciado por el trabajo de Henry Moore y Pablo Picasso, ganó el primer lugar en la Exposición Anual de 1965 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

Tenía 21 años y era estudiante de ENAP cuando estallaron las huelgas estudiantiles de 1968. Después de la masacre del 2 de octubre, fue detenido junto a otros estudiantes por su participación en el movimiento. Ese mismo año, Sebastián tuvo su primera exposición individual con su trabajo de cerámica en el Museo de Arte de Ciudad Juárez.

Egresado de la Academia de San Carlos, el artista chihuahuense, cuenta con monumentales obras a lo largo del territorio mexicano, que reflejan temas universales desde un lenguaje de ciencias y mestizaje. Además de ello, ha participado con sus proyectos con gran éxito y reconocimiento en bienales artísticas y exposiciones a lo largo del mundo.

El Caballito de Reforma

La realidad es que “El Caballito” una escultura amarilla de 28 metros de alto que se encuentra sobre paso de la Reforma es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de México.

La cabeza de corcel conocida también como “El Caballito de Sebastián”, es una obra de acero creada por el escultor Sebastián. Se inauguró el 15 de enero de 1992. (Foto: Twitter/@AdrianAgRa12).

La cabeza de corcel, conocida también como “El Caballito de Sebastián”, es una obra de acero creada por el escultor Sebastián. Se inauguró el 15 de enero de 1992 y tenía dos objetivos principales, el primero era sustituir a “El Caballito” de Manuel Tolsá, obra que actualmente encuentra afuera del Palacio de Minería. Y el segundo, ser una chimenea que disipara los vapores del drenaje profundo.

Para el también investigador de la UNAM, significó todo un reto, ya que para el artista era significativo reemplazar la emblemática obra de Manuel Toslá, por lo que decidió hacer un paralelo en el concepto plástico. Contaba en una entrevista a Proceso en 1991, que la estatua de Carlos IV “significaba la conquista, la dominación, y eso no me gusta: el caballo de Carlos IV está pisando, el símbolo de las armas prehispánicas, un carcaj, el escudo con las lanzas.” Por lo que su obra, no está pisando nada, no tiene jinete y solo es la evocación de la cabeza del animal.

La presentación de medalla se llevó a cabo en el área comercial de la Planta de Casa de Moneda de México en San Luis Potosí, se contó con la presencia del presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, el Mtro. Antonio de Rabinal Gamboa López, Director General de Fomento Artístico de la Secretaría de Cultura, del Maestro escultor Enrique Carbajal, del Director General de la Casa de Moneda de México, el Dr. Sergio E. Casanueva Reguart.

La pieza es una medalla de plata, con 42 milímetros de diámetro, al anverso la efigie del Maestro con el texto “Sebastián Escultor”y en el reverso su obra escultórica más representativa en la Ciudad de México, “el Caballito”. (Foto: Twitter/@CasadeMonedaMx).

Enrique Carbajal, acreedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 en Bellas Artes comentó:”Sebastián el Escultor” es una creación de Enrique Carbajal, “Sebastián el Escultor” es un lenguaje, una manera de hacer escultura con un lenguaje que se llama Sebastino, un carácter de arte, ciencia y tecnología porque utilizo las disciplinas de la ciencia y la tecnología avanzada para poder concebirles, y ya lo que yo hago en mi lenguaje, que es, un poquito también el sentimiento poético que se le pone, que es parte del creador, pues Sebastián”.

Durante la presentación de la medalla, se destacó la trascendencia histórica de la Casa de Moneda de México y la artística de Sebastián, así como el orgullo de que la Planta de Producción de la Entidad se encuentre en tierras potosinas. Subrayando ante todo la celebración de que la Casa de Moneda genere arte y valor para orgullo de toda la población mexicana.

