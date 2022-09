Recordaron cuando Eduin Caz cantó corrido de Ovidio Guzmán y criticaron a Sheinbaum por “narcoconciertos”

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue duramente criticado luego de que se difundiera un video de él cantando el corrido "Soy el ratón", dedicado a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo". (Fotos: Cuartoscuro/Archivo)

Este domingo Claudia Sheinbaum sorprendió a las y los capitalinos al anunciar un nuevo concierto gratuito en el Zócalo. Será el próximo 25 de septiembre cuando Grupo Firme deleite a sus fans con un show totalmente gratuito en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México (CDMX).

Horas antes, la jefa de gobierno de la capital mexicana, alertó a través de sus redes sociales que tenía un importante anuncio, el cual fue revelado en sus cuentas oficiales alrededor de las 17:00 horas.

“¡Lo prometido es deuda! El próximo 25 de septiembre Grupo Firme estará en el Zócalo de la Ciudad. #GrupoFirmeEnZócalo”, escribió la mandataria.

Como parte del anuncio, Sheinbaum Pardo subió un video en el que los integrantes de la reconocida agrupación le agradecieron a ella y su gobierno por “tanto cariño” y por las facilidades para realizar el próximo evento, el cual, reveló ella, no tendrá costo alguno para la administración capitalina.

Muchas gracias a nuestros amigos de @GrupoFirme por este concierto gratuito en el Zócalo.



El cual no tendrá costo para el Gobierno de la Ciudad de México.



¡Nos vemos el 25 de septiembre! pic.twitter.com/ol1meXAKVf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 18, 2022

Atacaron a Sheinbaum por “narcoconciertos”

Aunque la noticia fue bien recibida por las y los fans del grupo creado por Jairo Corrales y Eduin Cazares, mejor conocido como Eduin Caz, hubo quienes criticaron a Sheinbaum por la futura realización del evento.

Esto debido a que el vocalista de Grupo Firme estuvo envuelto en una polémica a inicios de este año, cuando fue captado en una fiesta interpretando Soy el ratón, un narcocorrido original de Código FN dedicado a Ovidio Guzmán —apodado como El Ratón— identificado como uno de Los Chapitos, hijo de Joaquín Guzmán Loera y recordado por el Culiacanazo, una ola de enfrentamientos ocurrida en octubre de 2019 tras su detención.

“Para que se note quién es el patrón”, escribió la usuaria Frida García al compartir el video en el que Eduin Caz se aventó un “palomazo” con dicho tema. “¡Aguas con los narcoconciertos!” agregó al final de su publicación.

Para que se note quién es el patrón.



Claudia Sheinbaum anuncia concierto gratuito en el Zócalo del Grupo Firme, cuyo vocalista Eduin Caz canta el Narcocorrido Soy el Ratón en homenaje a Ovidio Guzmán.



¡Aguas con los narco conciertos! pic.twitter.com/HfZhVuB3o2 — Frida García 😷 (@MuySuFrida) September 18, 2022

“¡Soy El Ratón! Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archivaldo y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo”, dice el inicio del coro de este corrido.

A finales de enero de este 2022 fue cuando el video inundó las redes sociales, por lo que las críticas le llovieron al cantante de Grupo Firme, dado el tema y el personaje que aborda la canción.

Al respecto, Eduin Caz comentó, en un primer momento, que su interpretación fue muy improvisada y ocurrió en una fiesta con amigos y familiares. Destacó que tuvo que leer la letra de la canción, ya que él no se la sabía.

Posteriormente, los fans de Grupo Firme se mantuvieron a la espera de una posible versión de su parte sobre este corrido y se sorprendieron de que el vocalista no apareciera como colaborador en el video oficial que publicó Código FN.

¿Por qué Grupo Firme no saca video de ‘El ratón’? Eduin Caz lo explica pic.twitter.com/JnklQ0kD0n — Lo + viral (@VideosVirales69) January 27, 2022

“Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Y agradezco a la plebada el jueves negro, se rifaron por mi cuero con todos los del gobierno”, puede escucharse en otro fragmento del tema.

Ante esto, Caz se vio obligado a emitir un nuevo mensaje y aclaró que Grupo Firme nunca sacaría un videoclip ni una versión del corrido dedicado al hijo del Chapo porque no es un tema de su autoría.

“Esa canción es de mis amigos de Código, no va a salir con Grupo Firme, no va a salir con nosotros, no está en nuestras plataformas”, explicó el cantante.

El "Culiacanazo", también conocido como "Jueves negro" fue una serie de enfrentamientos y narcobloqueos que se desataron en la capital de Sinaloa luego de la captura de Ovidio Guzmán, quien fue liberado posteriormente por órdenes del gobierno federal. (FOTO: CUARTOSCURO)

Cabe recordar que desde meses anteriores ya se había dado a conocer la cercanía entre Grupo Firme y el gobierno de la CDMX, pues en mayo Claudia Sheinbaum se reunión con la banda para entregarles un reconocimiento por su trayectoria en la música regional mexicana.

Desde el día de aquel evento en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se había anticipado el concierto de Grupo Firme en el Zócalo, pero no se había concretado ninguna fecha tentativa.

Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes de Grupo Firme para entregarles un reconocimiento por su trayectoria en el género regional mexicano (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Félix Gallardo se hizo presente durante el Grito

Como parte de las celebraciones en conmemoración del 212 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, Los Tigres del Norte abarrotaron la plancha del Zócalo de la CDMX horas antes del Grito de Andrés Manuel López Obrador.

El grupo originario de San José California abrió su concierto, ante más de 100 mil personas, con Jefe de jefes, uno de sus temas más famosos y polémicos debido a la vinculación que se le ha atribuido con Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyo apodo es idéntico al título de la canción.

A pesar de dichos señalamientos, el compositor Teodoro Bello aclaró en 2021 que el tema fue concebido lejos del ámbito del narcotráfico. “Lo hice para el mejor dibujante, el mejor doctor, el mejor bombero, el mejor presidente, para el mejor taxista. A lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes”, argumentó en aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO: