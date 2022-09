“Se le extraña demasiado al general”: el polémico corrido del Chapo que fue número 1

El polémico corrido de "El Chapo" fue escuchado en varios países de Centroamérica. (Infobae)

Previo a que se presentaran la noche del 15 de septiembre en Toluca, la capital del Estado de México, como parte de los festejos por la Independencia de México, el grupo “La Adictiva” se posicionó en el sitio número uno de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard por un corrido dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La canción titulada “JGL” estuvo dentro del “Top 10″ como una de las canciones más escuchadas en México, “Top 50 General” en “Monitor Latino”, “Top 3 en Guatemala” y primer lugar en Honduras, Ecuador, Nicaragua. Por ello, la agrupación del género regional mexicano organizó el mes pasado el evento “JGL en vivo desde el Domo Care en Monterrey” donde ofrecieron una nueva versión del polémico tema.

La canción, como lo sugiere su título con las iniciales del narcotraficante, es una especie de dedicatoria al cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra cumpliendo sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

“El general en la capital del corrido”

El polémico género ha sido señalado por ensalzar la figura del narcotraficante. (Especial)

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena”, dice una parte de la canción. “Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente, esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe, uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván”.

“Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo, de la montaña llegan los cheques, y todos vienen firmados por JGL (...) Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo, al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño, aquí manda el señor de La Tuna, así el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna”, concluye.

Para mediados de septiembre el video cuenta con más de 360 mil reproducciones en YouTube.

“Narcocultura”

Los Tigres del Norte tocan otras canciones y géneros como el narcocorrido y el corrido norteño (RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM)

En un país como México los narcotraficantes también son personajes del espectáculo. Sus vidas son llevadas a la televisión, los cantantes les dedican sus versos, sus páginas webs y cuentas en Facebook, Twitter y YouTube proliferan en la red.

Los narcocorridos, como se les dice a las odas al hampa, son un género de la música tradicional de los estados del norte que alcanzó su pico de popularidad a comienzos del siglo XX, narrando los episodios de la revolución mexicana a modo de gestas épicas.

Las primeras mutaciones empezaron en los 70, cuando grupos como “Los Tigres del Norte” recrearon las peripecias de los narcos que pasaban droga al otro lado de la frontera, retratando su estilo de vida. Aquellos sonidos folclóricos de melodías repetitivas y jerga local forman parte de la cultura popular de México.

Los jefes más sangrientos del narcotráfico mexicano son exaltados en este género musical, muy popular en los estados de la costa pacífica de México, y entre las comunidades de inmigrantes en Arizona, Nuevo México y Texas.

Los grupos que tocan esta música y sus discográficas difunden aspectos como la forma de vestir y los gustos de los narcotraficantes, así como algunos rasgos de su pensamiento y, entre otros, también una cierta mentalidad machista. Por esa y muchas razones, en más de una ocasión los polémicos narcocorridos han sido acusados de ensalzar a estos personajes.

