Marko Cortés advirtió que campañas de Morena en Edomex y Coahuila serán financiadas por el crimen organizado

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), atacó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por presuntos nexos con el crimen organizado. El opositor a la Cuarta Transformación advirtió que grupos delictivos podrían incidir en las elecciones estatales de 2023.

“Está claro que el dinero de las campañas de Morena vienen un mucho financiadas por el crimen organizado. Ya se habla de que hasta para las campañas del 2023 en el Estado de México y en Coahuila también habría financiamiento del crimen organizado”

Fue en una declaración revelada por La Octava que el líder del PAN aseguró que la probabilidad de que líderes criminales financien a los candidatos de Morena es alta debido a que lo han hecho con anterioridad. Con esta afirmación Cortés hizo referencia a información recientemente revelada, según la cual por lo menos dos reconocidos personajes del partido estuvieron involucrados con un criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de combustible y otras mercancías.

“El presidente del partido oficial está públicamente vinculado al Rey del Huachicol”, dijo el dirigente del blanquiazul haciendo referencia a lo revelado por el columnista.

En un sentido similar se expresó la senadora Kenia López Rabadán quien dijo en redes sociales: “Ha dejado ver una terrible complicidad entre el crimen organizado y Morena. El dinero ilícito está siendo ocupado para llevárselo al Estado de México y así lastimosamente meter dinero ilegal a una campaña que, por cierto, ni siquiera está en términos electorales en un proceso de legalidad”.

Los presuntos vínculos de Mario Delgado, presidente de Morena y de Américo Villareal, gobernador electo de Tamaulipas fueron dados a conocer en agosto. Los morenistas habrían hecho viajes en aviones de Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como El Rey del Huachicol.

Carmona, quien fue ultimado en noviembre, fue señalado de traficar hidrocarburos en los cruces fronterizos de Tamaulipas haciéndolos pasar como aceite vegetal. También traficaba otros productos como pacas de ropa, medicamentos y equipo médico.

El PAN ha señalado la injerencia del crimen organizado durante las elecciones en el estado donde operaba El Rey del Huachicol. Así lo recordó Marko Cortés.

“En Tamaulipas por parte de grupos delictivos se financiaron las campañas de Morena y nosotros lo que hemos dicho es que la autoridad electoral ante todo esto tiene que resolver, no se puede permitir que siga habiendo y se declaren válidas elecciones donde claramente el crimen organizado ha participado”.

Recientemente César “Truko” Verástegui, candidato de la oposición que perdió frente a Américo Villareal, acudió al Senado de la República para denunciar las presuntas irregularidades en los comicios estatales. Uno de los hechos que invalidarían los resultados electorales es la interferencia de grupos criminales que habrían increpado a la población a votar por el candidato de Morena.

El PAN hizo su acusación de manera legal al interponer un recurso de inconformidad en el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam). El órgano estatal desechó la queja presentada por el blanquiazul al catalogar como “infundados, inoperantes e ineficaces, los agravios expuestos por el partido actor”.

La decisión no fue bien recibida por el PAN, que llevó el asunto hasta el Tribunal Elector del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hasta el momento este organismo no he emitido su veredicto final pese a que se tiene previsto el cambio de poder en Tamaulipas para el próximo 1 de octubre.

