“El crimen organizado es el brazo armado de Morena”: Lilly Téllez criticó la estrategia de seguridad de AMLO

La senadora aseguró que la estrategia de "abrazos, no balazos" se trató del pacto con el crimen organizado (Fotos: Instagram/@lillytellezg // Cuartoscuro)

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de haber pactado con el crimen organizado.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde usualmente expresa su descontento hacia el trabajo del tabasqueño frente al Ejecutivo, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido guinda; la senadora compartió el informe del Congressional Research Service el cual evidencia las irregularidades en la estrategia de seguridad de López Obrador desde el inicio de su mandato y las consecuencias que esta ha generado.

“El reporte Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations hace evidente que morena es el brazo político del crimen organizado, tanto como el crimen organizado es el brazo armado de morena”, fue el primer mensaje que lanzó la panista por medio de redes sociales.

(Foto: Twitter/@LillyTellez)

La panista aseguró que el informe menciona que a lo largo de la administración de la 4T “los asesinatos ocurren en niveles exorbitantes”. Sin embargo, en el documento se expone que desde los 2000, año en el que Vicente Fox derrocó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se posicionó como presidente de México, los delitos violentos se intensificaron.

Asimismo, en Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations se estipula que durante 2007 y 2008, ya en el sexenio de Felipe Calderón, los delitos violentos se intensificaron. Mientras que en los últimos dos años de la administración de Enrique Peña Nieto estos presentaron números por encima de los que se tenían registro.

No obstante, se resalta la violencia que se ha dado contra turistas en estados turísticos como lo son Quintana Roo, así como los asesinatos a periodistas al norte del país.

El informe resalta los asesinatos a periodistas que se han presentado en el país (Foto:. EFE/Isaac Esquivel)

El escrito contradice a López Obrador, quien llegó a Palacio Nacional afirmando que con la llegada de su gobierno, la corrupción en las cúpulas de poder sería erradicada, o bien, desminaría, pero de acuerdo con los datos que arroja el informe Latin America Anti-Corruption Assessment, el tabasqueño no ha cumplido con una de sus principales promesas de campaña.

“Un informe de una organización enfocada en la ley que evalúa los esfuerzos anticorrupción en América Latina clasifica México extremadamente bajo para la implementación de lo que los observadores generalmente describen como un amplio marco legal anticorrupción”, se lee en el documento al que se refiere Lilly Téllez.

Por su parte, Téllez redactó: “La corrupción e impunidad son factores que plagan la lucha de México por la seguridad y la estabilidad. Entre el 40 y 65 por ciento de todos los homicidios en México están relacionados con el crimen organizado”.

La panista criticó la estrategia de seguridad de AMLO (Foto: Gobierno de México)

Finalmente, la senadora de Acción Nacional, mencionó que en México “no existe el Estado de Derecho”: “Veo con profunda indignación y preocupación que ‘abrazos, no balazos’ no era una estrategia de seguridad, en realidad es el nombre del pacto de AMLO con el crimen organizado y ha provocado más violencia que nunca”.

No es la primera vez que la senadora ha acusado a la 4T de pactar con el crimen organizado, pues en más de una ocasión ha utilizado como argumento dichas acusaciones para demeritar a la administración de López Obrador.

A inicios de mes, Téllez compartió una fotografía en la que posó al lado del jefe del Ejecutivo, cuando ella representaba a Morena pero no sabía que AMLO iba a ser el “presidente de un narcoestado”.

“En esa imagen de 2018 yo no sabía que ese candidato que me abrazaba sería el futuro presidente de un narcoestado. Y él no sabía que yo estaría dispuesta a denunciarlo”, señaló la panista.

SEGUIR LEYENDO: