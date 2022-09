“Claudia Presidenta solo en sueños”, dijo burlona Lilly Téllez tras confusión de Ken Salazar

Lilly Téllez y Claudia Sheinbaum (Fotos: CUARTOSCURO)

La senadora panista Lilly Téllez arremetió contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le dijera durante un acto conjunto “Presidenta”.

A pesar de que aún faltan dos años, las corcholatas rumbo a las elecciones presidenciales han brillado al mostrar sus aspiraciones. Sin embargo, esta sería la primera vez que un importante funcionario político se confunde y llama directamente a un aspirante “presidente”.

Fue durante un acto conjunto en el que se presentaron los avances de la construcción de la nueva embajada estadounidense en México, que el funcionario originario de Colorado -en medio de su discurso- expresó: “Todavía no tenemos el día fijo de cuando se vaya a abrir (la embajada), pero ojalá, con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde ya se pueda abrir”.

Embajador de EEUU llamó "presidenta" a Claudia Sheinbaum.

La mención causó impresión hasta en la misma Sheinbaum Pardo, quien se mostró sorprendida tras las palabras del estadounidense, pues levantó las cejas y esbozó una sonrisa.

Debido a ello, la legisladora, quien también ha expresado sus intereses políticos por contender a la presidencia pero con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), se burló, señalando que Claudia Sheinbaum solo será presidenta “en sueños”.

“Exacto: Claudia Presidenta solo en sueños, por un involuntario tropezón diplomático...”

Tras ello, añadió una frase en inglés, que en español significa: “Los mexicanos saben mejor [a quién elegir como presidente], Señor Embajador”.

Exacto: Claudia Presidenta solo en sueños, por un involuntario tropezón diplomático...



Mexicans know better Mr. Ambassador 😉 https://t.co/ifp7dmUIXu — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 20, 2022

“Mexicans know better Mr. Ambassador”

Aunque el llamamiento del embajador estadounidense a la mandataria capitalina creó confusión y teorías entre la población y políticos, tras el evento conjunto Salazar fue cuestionado, a lo que respondió que todo fue un error y que él no se iba a involucrar en las elecciones.

“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas, ¿No? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único, que es gobernadora, pero también es alcalde, ¿No?, “Es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”, explicó el embajador, quien se desempeña en el cargo desde junio del 2021.

Por su parte, la mandataria capitalina se mantuvo lejos de la polémica, ya que no hizo ninguna mención de lo ocurrido y en sus redes sociales se limitó a señalar los puntos más destacados de la reunión.

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar (Foto: Twitter/@Claudiashein)

“Hoy acordamos con el embajador de Estados Unidos en México plantar 436 árboles y la creación de un parque como parte de las medidas de mitigación por la construcción del nuevo edificio de la embajada de EU”.

Según algunos usuarios de redes sociales no se trató de ninguna confusión, sino de un descuido al dejar ver posibles acuerdos que han tenido “bajo el agua” los gobiernos actuales de ambos países.

“No te creas Lilly, cuando los gringos se equivocan es que el río suena, quién sabe qué tranzas anden elucubrando, le tienen echado el ojo, al gas, al petróleo y a los energéticos...y a la reserva...monetaria”, acusó un internauta.

Por otro lado, hubo quienes señalaron que más bien es Lilly Téllez quien solo podría ser Presidenta en sueños. “Sueño el tuyo , que en verdad piensas que puedes ser elegida como candidata”.

