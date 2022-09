Ken Salazar, embajador de EEUU en México, llamó “presidenta” a Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar (Foto: Twitter/@Claudiashein)

En medio de un evento público conjunto entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se refirió a Claudia Sheinbaum como “presidenta”, lo que causó el asombro de la regenta capitalina y de los espectadores.

Durante un acto conjunto en el que se presentaron los avances de la construcción de la nueva embajada estadounidense en México, el funcionario originario de Colorado -en medio de su discurso- expresó: “Todavía no tenemos el día fijo de cuando se vaya a abrir (la embajada), pero ojalá, con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde ya se pueda abrir”.

La mención causó impresión hasta en la misma Sheinbaum Pardo, quien se mostró sorprendida tras las palabras del estadounidense, pues levantó las cejas y esbozó una sonrisa. Y es que la mandataria local se encuentra en medio de una carrera adelantada al interior de Morena, en donde varios perfiles se disputan la candidatura del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, para sucederlo en la presidencia.

Embajador de EEUU llamó "presidenta" a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, posterior a su discurso, en la sesión de preguntas Salazar fue cuestionado sobre el porqué llamó presidenta a Claudia Sheinbaum, lo que justificó como una confusión, además de aclarar que en la política mexicana no se iba a meter.

“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas, ¿No? municipales. sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único, que es gobernadora, pero también es alcalde, ¿No?”, explicó el embajador, quien se desempeña en el cargo desde junio del 2021, durante la administración de Joe Biden.

“Es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”.

Por su parte, lejos de dicha polémica, la jefa de Gobierno capitalina informó que acordó con el embajador plantar 436 árboles y crear un parque, como parte de las medidas para mitigar el impacto por la construcción del nuevo edificio que albergará la embajada. “Los buenos vecinos escuchan y dialogan para llegar a soluciones que beneficien a tod@s”, escribió a través de Twitter.

Los buenos vecinos escuchan y dialogan para llegar a soluciones que beneficien a tod@s. Hoy acordamos con el embajador @USAmbMex plantar 436 árboles y la creación de un parque, como parte de las medidas de mitigación por la construcción del nuevo edificio de la embajada de EU. pic.twitter.com/9ewkGDy0yK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 19, 2022

Mientras que las palabras de Ken Salazar causaron revuelo en redes sociales, tanto a favor como en contra, Sheinbaum no se pronunció al respecto del presunto destape. Y es que incluso el embajador fue acusado de hacer campaña a favor de la morenista.

Por otra parte, el evento se dio luego de que varios vecinos se manifestaron por la construcción de la nueva sede de la Embajada, ubicada en calle Presa la Angostura en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, pues el gobierno de la CDMX anunció que serían removidos más de un centenar de árboles.

Por tal motivo, fue que se dio a conocer la plantación de más de 400 árboles además de la creación de un parque. El proyecto ya presenta un avance del 70 por ciento, de acuerdo con lo declarado por el embajador, mientras que del total de 122 árboles a talar, se redujo la cifra a 114.

A Ken Salazar lo sorprendió el sismo de este 19 de septiembre en el Senado, junto al morenista Ricardo Monreal (Foto: Senado de la República)

Este lunes 19 de septiembre fue un día sacudido para Ken Salazar, pues también lo sorprendió el sismo de 7.7 el cual tuvo lugar a las 13:05 horas, mientras se encontraba en el Senado de la República en compañía de Ricardo Monreal, en el marco de una plática la cual fue sostenida con las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte.

