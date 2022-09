Por qué el Tata Martino no renunció a la Selección Mexicana

Tata Martino intentó renunciar a la Selección Mexicana (Foto; USA TODAY/Quinn Harris)

Cada vez está más cerca la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Selección Mexicana no ha dado una seguridad en la cancha ya que recientemente perdió ante Paraguay 1 - 0, juego correspondiente a los duelos amistosos que tiene el Tri previo a su debut en el Mundial.

Por ello, la afición mexicana ha pedido el despido de Gerardo Tata Martino pues consideran que el rendimiento que ha mostrado el equipo mexicano se debe a las decisiones del cuerpo técnico del argentino, incluso con abucheos en los estadios han manifestado su inconformidad.

Recientemente revelaron que el Tata Martino estuvo cerca de renunciar al Tri y dejar el puesto vacante pese a la cercanía del Mundial Qatar 2022. Al término del juego contra Paraguay diversos reportes explicaron que el técnico presentó su renuncia a la Selección Nacional de México en dos ocasiones.

Yon de Luisa despidió a Gerardo Torrado pero rechazó la renuncia del Tata Martino (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ya conocía de su inconformidad, no le permitió irse y lo convenció a terminar su ciclo con el combinado nacional. De acuerdo con Fernando Cevallos, de Fox Sports, en cuanto Martino se enteró de los ajustes que realizaría Yon de Luisa, presidente de la FMF, pensó en seguir a Gerardo Torrado y salirse junto con él.

Debido a que el Tata llegó a la Selección Mexicana gracias a la dirección deportiva del Borrego Torrado, en cuanto supo que Yon de Luisa lo despediría de su cargo, a consecuencia de los recientes resultados con las diversas categorías del equipo azteca, el argentino renunciaría a su puesto en la dirección técnica del Tri.

Sin embargo, su propuesta no fue tomada por la dirección de la FMF ya que el propio Gerardo Torrado se encargó de convencer a Martino para que no se fuera. Tras diversos diálogos entre el ex director deportivo y el entrenador, el Tata aceptó quedarse a terminar su ciclo mundialista con México.

Aquel evento se dio a finales de junio y principios de julio, fechas en las que Yon de Luisa anunció una reestructura interna en las diversas categorías de las Selecciones Nacionales por los resultados de la femenil y la sub-20 varonil.

Otro punto a destacar es que, aquella renuncia no fue la primera y anteriormente ya había ocurrido un escenario similar. Cuando el Tri aún estaba jugando la clasificatoria de Concacaf para Qatar 2022, uno de los partidos que marcó a Gerardo Martino fue cuando perdió contra Canadá.

Por la forma en la que jugó el equipo Tricolor y las probabilidades que existían en ese momento de que el país cayera a zona de repechaje, la afición se molestó con el Tata. Así que, para satisfacer la molestia del público, el argentino pensó en renunciar y lo informó a la FMF. Pero no fue aceptada su propuesta pues el periodo quedaría incompleto.

Tata Martino lamentó el despido de Gerardo Torrado

Gerardo Torrado fue despedido de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@gerardotorrado6)

Previo al juego amistoso del Tri, el entrenador de la Selección Mexicana empezó su participación en la conferencia de prensa con su opinión en relación al cese de Torrado. Aseguró que era una decisión injusta y que no estaba de acuerdo con la llegada de Jaime Ordiales, pues no conocía todo el proceso de tres años que trabajó el ex futbolista mexicano.

“No solo la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termine este proceso y los tres meses que faltan, lo hubiera hecho”, fueron las palabras de Gerardo Martino.

Ahora los próximos duelos amistosos del Tri serán ante Perú, Colombia e Irak.

