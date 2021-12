Padre de David Benavidez aseguró que Canelo Álvarez le teme a su hijo

Foto: @benavidez300 / IG - EFE.

Las críticas a Saúl Álvarez y su equipo por la decisión de subir de peso a la categoría de los cruceros no dejan de llegar. El padre de David Benavidez, uno de los boxeadores que a consideración de diversos expertos debe formar parte de la lista de oponentes confirmados del tapatío, estalló contra todo el Canelo Team. Aseguró que, lejos de enfrentar atletas competitivos, el interés principal del mejor libra por libra es boxear por dinero y aseguró que se hacen “p*ndejos”.

José Benavidez, padre del joven exponente de las 168 libras, sostuvo una entrevista con la Asociación Española de Boxeo (AEB), donde aseguró que el Canelo Team ha rechazado el ansiado enfrentamiento desde que el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estaba en posesión de David. Incluso, confirmó que lanzaron el reto, pero la respuesta de parte de sus interlocutores fue el desinterés.

“Te voy a ser honesto, no voy a andar con mam*das, que no se hagan p*ndejos, porque cuando David Benavidez era el campeón en las 168 libras del CMB nosotros nos contactamos para hacer esa pelea en las 168 y no estaba interesado ¿Por qué? En cuanto David no da las dos libras y deja el cinturón vacante, ahora sí les interesa pelear por el cinturón. ¿Para qué se hacen p*ndejos? y andan diciendo que no tiene la experiencia”, condenó.

David Benavidez (Foto: Instagram@benavidez300)

Fue el 28 de septiembre de 2019 cuando Benavidez se impuso por la vía del nocaut al estadounidense Anthony Dirrell. En aquel momento, bajo la promoción de Golden Boy, Álvarez acababa de retener sus cinturones en las 160 libras en contra de Daniel Jacobs, pero expresó su deseo de subir de categoría para lograr su cuarta corona mundial en una división de peso diferente.

Si los dichos de José Benavidez son certeros, el Canelo Team optó por rechazar el reto y tomar una decisión similar a la que están a punto de consolidar en peso crucero. Álvarez optó por saltarse la división de peso supermediano para retar al campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso semipesado. Con la victoria ante Sergey Kovalev, el mexicano logró su cometido y fue hasta entonces que fijó su mirada en la división de los supermedianos.

En tanto, Benavidez se preparaba para realizar la primera defensa de su cetro. El retador fue el colombiano Roamer Alexis Angulo, sin embargo, durante los días previos se vivió un hecho sin precedentes. En la ceremonia de pesaje, el mexicoestadounidense no cumplió con el requisito de la división y dejó de ser elegible para ostentar la fajilla de color verde. Aunque el encuentro se realizó y le favoreció, perdió el título en agosto de 2020.

Fotografía de archivo del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

En tanto, en diciembre de ese año, Canelo retó a Callum Smith por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como por el del CMB, y dio inicio al camino rumbo a la unificación de todos los títulos de la división. En su camino superó a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. No obstante, en todo este periodo, Benavidez estuvo a la espera de la oportunidad para enfrentarlo y, de paso, recuperar la corona que perdió meses atrás.

El momento perfecto para haber recibido la oportunidad hubiera sido después de que Canelo se convirtiera en campeón indiscutible. Sin embargo, le dio la espalda para buscar la corona en la división de peso crucero. En ese sentido, José Benavidez aseguró que Canelo debería callarle la boca a personajes como Floyd Mayweather, Óscar de la Hoya, Julio César Chávez y Mike Tyson al aceptar el reto con su hijo.

“Es una pelea muy peligrosa para nosotros también. Canelo es el libra por libra, un peleador muy disciplinado, difícil, un peleador que está acabando con todos. Creo que si David es tan fácil como ellos piensan por qué no callar bocas (...) Yo creo que antes de subir a otra división o dejar los cinturones vacantes existe y siempre existirá que le corrió a David Benavidez”, aseguró.

