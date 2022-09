Qué le dijo Canelo Álvarez a Amaury Vergara al término de la pelea con Golovkin

Amaury Vergara felicitó al Canelo Álvarez por su triunfo ante Gennady Golovkin (Foto: Twitter/@TUDNMEX)

Terminó la celebración de las fiestas patrias en Las Vegas, Estados Unidos, con la victoria de Saúl Canelo Álvarez sobre Gennady Golovkin en el cierre de la trilogía más esperada por el público del boxeo. El campeón mexicano retuvo sus títulos tras vencer al kazajo por decisión unánime.

Al evento acudieron diversos personajes mexicanos de renombre que han seguido la trayectoria del Canelo Álvarez y entre los asistentes destacó la presencia de Amaury Vergara, dueño del club Guadalajara. El hijo de Jorge Vergara tuvo la oportunidad de saludar a Saúl al término de la pelea, hecho que desató una serie de reclamos.

Mientras las Chivas perdieron con América en el clásico nacional de la Jornada 15, el dueño del Rebaño Sagrado se dio la oportunidad de viajar a Las Vegas para presenciar la pelea estelar de Álvarez. La transmisión de TUDN captó el momento en el que Amaury Vergara intercambió unas palabras con Álvarez y el resto del Canelo Team después de haberse llevado la victoria.

En la grabación se pudo observar el momento cuando Canelo se acercó a saludar a Carlos Bremer, empresario mexicano, y junto a él estaba Amaury Vergara. Bremer mostró la felicidad que le generó el haber visto el triunfo de Álvarez, deportista que apoyó en sus inicios dentro del pugilismo profesional.

Luego de recibir el afectuoso saludo del también inversionista del programa Shark Tank México, Bremer abrió un espacio para que Amaury Vergara se acercara al campeón unificado de los supermedianos para expresarle sus felicitaciones por haber defendido su cinturones ante Triple G.

“Muchas felicidades Canelo”, fueron las palabras que pronunció el dueño de Chivas, así que Canelo Álvarez no perdió la oportunidad para bromear con su presencia y retomar los rumores que circularon anteriormente sobre la venta del Rebaño, por lo que así se dirigió a Amaury Vergara:

Amaury Verga estuvo presente en la victoria del Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

“Oye, ya que decían que yo quería comprar las Chivas”

A lo que respondió Vergara: “Es que dije ‘¿hello?’ no me a hablado a mí todavía’”. Entre risas Canelo finalizó la conversación pues ya habían aclarado que Saúl no estaba interesado en comprar al club de Guadalajara, pero con el saludo de Vergara no perdió la oportunidad de recordar aquel tema y bromear con el también empresario de Grupo Omnilife.





