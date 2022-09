Diego Sinhue presumió bajos índices de desempleo en Guanajuato mientras la entidad sufre los daños de la narcoviolencia

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el gobernador de Guanajauto por presumir bajos índices de desempleo cuando los niveles de inseguridad son elevados (FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante la ola de violencia que azotó a Guanajuato durante las fiestas patrias del fin de semana pasado, su gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallego, optó por presumir que su entidad tiene uno de los menores índices de desempleo, lo que ocasionó que recibiera fuertes críticas que apuntaban a los altos niveles de asesinatos en el estado.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, el gobernador panista citó una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para asegurar que en su mandato se amplían las oportunidades de crecimiento para las y los guanajuatenses, sin referirse a los altos registros de homicidios dolosos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de julio del año en curso, Guanajuato tuvo una tasa de ocupación del 96.2%, además de que se han recuperado más de 74 mil empleos que se habían perdido como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

En un video compartido en sus redes sociales se menciona que “tan solo en las últimas semanas se concentraron nuevas inversiones para el estado, por 4 mil 500 millones de pesos que generarán más de mil 050 empleos nuevos”, sin detallar de dónde viene la inversión, a qué sector está destinado y qué tipo de trabajos se crearán.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del @INEGI_INFORMA, #Guanajuato tiene uno de los menores índices de desempleo a nivel nacional.

Asimismo, se señala que, actualmente, la tasa de desempleo en el estado es de 2.9%, una cifra relativamente baja si se compara con lo registrado en los últimos cinco años, además de que se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es del 3.2%.

Sin embargo, a pesar de las cifras “favorables”, dicha información no fue bien recibida por las y los guanajuatenses, quienes no tardaron en responder que el prinicipal problema en la entidad no es el desempleo, sino la inseguridad.

Y es que algunos internautas calificaron de “incongruente” lo percibido por su gobernador, toda vez que Guanajuato tiene uno de los más altos índices en homicidios, comentó un usuario. “En seguridad es donde estamos de la patada Gober, aplíquese ahí”, “hablemos de SEGURIDAD, lo leo...”, fueron algunas reacciones ante la publicación de Diego Sinhue.

Del 1 al 18 de septiembre se han contabilizado 187 casos de homcidio doloso en Guanajuato (Foto: Cuartoscuro)

Si se retoman las cifras por homicidios dolosos brindadas por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se tiene que el estado del Bajío ha sido el protagonista de las dos jornadas más violentas en todo el país durante la primera mitad de septiembre.

Durante el 13 y 14 de dicho mes se reportaron 35 víctimas de homicidio doloso en la entidad, es decir, el 19.8% del total de los casos que se perpetraron a nivel nacional. Sin embargo, esta cifra alarmante viene seguida de otras, pues del 1 al 18 de septiembre se han contabilizado 187 casos por dicho delito.

Solo un estado está cerca de esa cantidad: el Estado de México, el cual reportó 162 víctimas en el periodo referido con anterioridad, lo que coloca a Guanajuato como una de las entidades más violentas a nivel nacional.

El Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG han sembrado terror en Guanajuato a través de enfrentamientos armados (foto: @Elblogdelosgua1)

Lo anterior tiene que ver, en parte, con la presencia de las estructuras criminales que se disputan el control del territorio, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima (CSRL), grupos antogónicos del narcotráfico.

Aunque más allá del tráfico de drogas, también existe la extorsión a comerciantes y el robo de hidrocarburos (conocido como huachicol), actividades que son compañadas con los enfrentamientos armados y los narcobloqueos en el estado.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Celaya es uno de los municipios más afectados por la presencia de los cárteles mexicanos. Y es que en 2018 se registraron 287 casos de narcomenudeo, pero para el 2021 las cifras se dispararon y se denunciaron 620 casos, un incremento de más del doble. En tanto, los habitantes son los que sufren las consecuencias por los conflictos y la presencia de las organizaciones criminales.

