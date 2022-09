“Dice Vicente Fox que le quitaron su pensión para comer, y anda en Las Vegas”: captaron al expresidente paseando en Nevada

Grabaron a Vicente Fox con Martha Sahagún paseando en un centro comercial de Las Vegas (Captura de pantalla de Twitter)

En redes sociales se viralizó este fin de semana un video en el que aparentemente el expresidente de México, Vicente Fox (2000-2006), aparece de la mano de su esposa Martha Sahagún, paseando en un centro comercial de Las Vegas, en Nevada, EEUU. Los usuarios que compartieron las imágenes destacaron dos aspectos: lo que consideran como deteriorada salud del exmandatario, puesto que pareciera que camina con dificultad, y la duda de la supuesta vida austera que tiene, ya que en más de una ocasión él mismo ha dicho que “vive al día”.

“Caray y eso que dice Vicente Fox que le quitaron su pensión para comer, y anda en Las Vegas”, fue una de las reacciones que ejemplifican la opinión de la mayoría de los usuarios de Twitter.

Incluso los internautas empezaron a especular con que tal vez la razón de la presencia de Fox Quesada en esa ciudad era para asisitir a la pelea del “Canelo” Álvarez, llevada a cabo la noche de este sábado.

“El corruptazo de Vicente Fox chachareando en lujosas tiendas de Las Vegas. Iría a la pelea del Canelo”, se leía en uno de los comentarios que comapartían el video.

Y es que este tema solo hace recordar que las pensiones de los expresidentes mexicanos han estado en boca de muchos. Recientemente el tema tuvo los reflectores nuevamente, luego de que el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), haya expuesto las cantidades al respecto.

Según AMLO, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo (quienes renunciaron a pensión vitalicia) habrían de recibir 42 millones 881 mil 810 y 37 millones 847 mil 184 pesos respectivamente; Luis Echeverría, una de 44 millones 185 mil 832 y Vicente Fox una cantidad de 48 millones 942 mil 394 pesos.

No obstante, quien se posiciona en el lugar “número 1″ de la lista, es el exejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien percibía una pensión de 54 millones 262 mil 111 mil pesos.

De esta manera según las cifras mostradas a finales del pasado mes de julio, si se suman los sueldos al año de los últimos cinco exmandatarios mexicanos, la cantidad de dinero total asciende a los 228 millones 119 mil 331 pesos.

Sin embargo, López Obrador afirmó que el hecho de que los expresidentes recibieran una pensión muy elevada y ganaran cantidades exorbitantes, son cosas que “ya no suceden en el país”, pues con la llegada al poder del político morenista, las pensiones a los expresidentes mexicanos fueron eliminadas, además de que él mismo redujo su sueldo a la mitad de lo que ganaba el exmandatario Enrique Peña Nieto.

FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

Mientras que en 2020, Vicente Fox, ex presidente de México, sostuvo durante una entrevista que derivado de las medidas extraordinarias para combatir al COVID-19 en México y sacar adelante sus fundaciones, ha presentado dificultades económicas, mismas que lo llevaron a asegurar que “difícilmente” tiene para comer y que vive al día.

Durante una entrevista, el exabanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), narró su día a día ahora que se vive la cuarentena en el Guanajuato para la cadena de CNN en Español, en la que lo más sobresaliente de la conversación fue cuando Fox aseguró que vive al día, pues el dinero que gana de sus conferencias, que cobra a 200 mil pesos, lo pone en sus fundaciones.

“Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos” dijo.

Dicha declaración llamó mucho la atención, pues no es lo que se espera de alguien quien fue empresario en Guanajuato, tienen un rancho, fue político y dirigió a una nación completa durante seis años. Por tal motivo algunos usuarios en Twitter manifestaron su incredulidad.





