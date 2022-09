“Pelagatos”: Chumel Torres revivió escándalo de Morena por cambiar la bandera mexicana

Chumel Torres revivió una polémica generada por Morena (Foto: CUARTOCURO) (Foto: Twitter/@azucenau)

El creador de contenido Chumel Torres ha hecho varios ácidos comentarios en el marco de la celebración de la Independencia de México. Sus ataques fueron dirigidos a la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En una publicación llamó “chacales” a los simpatizantes de la Cuarta Transformación y aseguró que no tienen nada que celebrar este 16 de septiembre tras aprobar reformas que la oposición ha insistido en que buscan la militarización. Pero su crítica no terminó ahí sino que aprovechó para revivir un escándalo en el que Morena quedó envuelto por un caso de modificación de colores de la bandera de México.

Una bandera de México con los colores de Morena apareció en Nayarit (Foto: Twitter/ @Roberto48421475)

La falta fue atribuida al titular de la oficina de Imagen Gubernamental de Nayarit, Mario Javier Figueroa Betancourt. En ese sentido fue que Torres dirigió el ataque en su contra, acusándolo de haber cometido la equivocación por falta de preparación para el cargo.

Y este pelagatos, madre del amor hermoso.



Ni la primaria tiene esta gente. pic.twitter.com/noNCj5vFII — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 16, 2022

“Y este pelagatos, madre del amor hermoso. Ni la primaria tiene esta gente”, dijo el creador de El Pulso de la República en su cuenta de Twitter.

Chumel Torres hizo dicho comentario en respuesta a una publicación que comenzó a circular días después de que fueron dadas a conocer las fotos de la bandera con franjas laterales guindas en vez de en verde y rojo. El post es atribuido a Figueroa Betancourt y en él se puede leer:

El responsable de haber ordenado el cambio en los colores presentó su renuncia, pero no se ha establecido si recibirá una sanción por ello (Fotos: Facebook/Gobierno del Estado de Nayarit | Twitter/@Roberto48421475)

“Yo pensé que la bandera tenía los colores verde y rojo porque antes gobernaba el PRI, y por eso ordené que se le pusiera el color tinto porque ahora gobierna Morena. Discúlpenme, no fue adrede ultrajar la bandera”.

Pese a que no se ha comprobado la autenticidad de la declaración a la que hizo referencia Torres, su tuit ha recibido más de 8 mil me gusta. Aunque la mayoría de comentarios que recibió fueron en contra como “¡Ve las expresiones que usas! Cítalo en el tuit, dale el derecho a réplica...y no uses esas palabras, ni siquiera a ti te quedan. Esa foto hasta tú la puedes hacer. Por favor” o “No pasó ni un día después de que se ofendieron con el ´muera al clasismo´ cuando el líder juvenil facho ya hace uso del ´pelagatos´”.

Lo que sí está confirmado es que Figueroa asumió su error y presentó su renuncia ante el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro. En un encuentro con la prensa, el mandatario estatal ofreció una disculpa pública por haber modificado el símbolo patrio.

El gobernador de Nayarit ofreció una disculpa pública por los cambios a los colores de la bandera mexicana (Foto: Twitter)

“Él (Javier Figueroa) se separó al reconocer su error y yo hago a través de ustedes, si me lo permiten, la solicitud de que me acepten una disculpa pública por haberse trastocado los colores de nuestra Enseña Patria”, expuso.

Cabe señalar que el responsable de colocar el color distintivo de Morena en la bandera podría ser sancionado legalmente, debido a que incumplió con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. La sanción podría ser la prisión y el pago de una multa.

El castigo se encuentra establecido en el artículo 192 del capítulo V del Código Penal Federal. La especificación es que la persona que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, deberá recibir una sanción de entre tres días a un año de prisión y una multa de veinticinco a mil pesos.

SEGUIR LEYENDO: