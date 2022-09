SCJN suspendió provisionalmente la sentencia de inhabilitación contra Sandra Cuevas

Sandra Cuevas celebró la resolución de la SCJN (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió provisionalmente la sentencia de inhabilitar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, de su cargo. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México había ordenado la suspensión de Cuevas como alcaldesa de dicha demarcación.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la alcaldesa dio a conocer la noticia. “El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos concede la suspensión sobre la destitución en la administración ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa”, señaló; sin embargo, es importante reiterar que se trata de una suspensión provisional.

Asimismo leyó el acuerdo al que se llegó en la SCJN: “Señala que la suspensión otorgada preserva la integridad administrativa de la alcaldía a efecto de que no quede sin su titular, pues ésta deriva de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad otorga un mandato político por determinado plazo, el cual debe ser respetado excepto en los casos expresamente previstos en la legislación local”.

“Se concede la suspensión solicitada por la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en los términos planteados hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, se lee en el acuerdo de la SCJN.

Cabe recordar que fue el pasado 10 de mayo cuando la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de la TJA ordenó la destitución de Cuevas Nieves por presunto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao en 2021.

La alcaldesa anunció que a partir del 11 de octubre de ese año, el deportivo ubicado en la calle República de Honduras cerraría sus puertas luego de una exhaustiva revisión por parte de las autoridades, pues se le haría una remodelación por los daños que dejó el sismo de septiembre de 2017.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, encabezó conferencia en el Deportivo Guelatao para informar sobre la clausura temporal por supuestos daños en las instalaciones (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, recientemente se dio la noticia de que el gobierno de la capital se encuentra preparando una nueva denuncia en contra de la alcaldía encabezada por Sandra Cuevas por las obras de remodelación en el Mercado 2 de Abril.

Esto después de una inspección ocular en la que se descubrió que supuestamente seis trabajadores de la empresa, de la que no proporcionaron razón social, pero afirmaron que fueron contratados por dicha alcaldía, colocaron plafones sobre una estructura metálica soportada en la estructura original del perímetro del mercado.

Por lo que las autoridades del gobierno capitalino afirmaron que este mercado se encuentra dentro del perímetro “A” del Centro Histórico zona de monumentos históricos por lo que se trata de un “inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial”.

Mercado 2 de abril (Foto: Archivo)

El gobierno capitalino informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (Seduvi) ya iniciaron el proceso para suspender la obra, además se harán las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades, verificar la situación y la reparación de los daños.

Por otro lado, la alcaldesa arremetió en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, esto tras la denuncia que realizó por los daños a la imagen urbana, resultado del descuido por parte del gobierno, del Monumento a la Revolución.

Cuevas Nieves señaló que si a la jefa de Gobierno no le interesa este aspecto, al menos la deje trabajar sin ataques ni denuncias y “sin que me amenacen con que me van a destituir por cada cosa que yo hago”.

