Gobierno de la CDMX denunciará a Sandra Cuevas, esta vez por obras en un mercado

Sandra Cuevas en la remodelación de un mercado de la alcaldía Cuauthémoc

El gobierno de la Ciudad de México prepara una nueva denuncia en contra de la alcaldía Cuauhtémoc, cuya titular es Sandra Cuevas, por las obras de remodelación en el Mercado 2 de Abril, bajo el argumento de que estas modificaciones se emprendieron sin las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

A través de la Autoridad del Centro Histórico se informó que luego de una inspección ocular, se descubrió que en el Mercado 2 de Abril, seis trabajadores de una empresa, de la que no proporcionaron razón social pero afirmaron que fueron contratados por la alcaldía Cuauhtémoc, colocaban plafones sobre una estructura metálica soportada en la estructura original del perímetro del mercado.

Mercado 2 de abril

Las autoridades del gobierno capitalino aseguraron que este mercado fue primero de pequeño abasto en la Ciudad de México y que se encuentra dentro del perímetro “A” del Centro Histórico zona de monumentos históricos por lo que se trata de un “Inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial”.

El coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), José Manuel Oropeza Morales, en compañía del Fideicomiso Centro Histórico (FCH) acudió al lugar, donde solicitaron las autorizaciones del INAH, INBAL y Seduvi; sin embargo, esta documentación no fue presentada.

De este modo, los funcionarios capitalinos se comunicaron vía telefónica con el INAH y la SEDUVI, que confirmaron que no había registro de permisos.

Mercado 2 de abril

Por esta razón se les indicó a los trabajadores y al administrador del mercado que no podían continuar con los trabajos, cuyos avances en las fachadas norte y oriente presentan aplanados sobre el tabique de los muros en un 90%, también se observó que pintaron de color blanco sobre los murales que existían en el faldón y en la fachada poniente ya empezaba el borrado de los murales.

Así, el gobierno capitalino informó que el INAH, INBAL y Seduvi ya iniciaron el proceso para suspender la obra, además se harán las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades, verificar la situación y la reparación de los daños.

Mercado 2 de abril

La ACH tiene la facultad de vigilar la conservación de inmuebles emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva y constituyen el rostro simbólico de la identidad nacional. El Mercado 2 de Abril fue inaugurado en 1902 y es parte del tradicional Barrio de Santa María la Redonda.

Sigue el conflicto entre Sheinbaum y Cuevas

Sandra Cuevas, Monumento a la Revolución (foto: Alcaldía de Cuauhtémoc)

La confrontación entre la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sigue escalando, ya que ante la cercanía de las celebraciones por las fiestas patrias, Cuevas pidió que se cuidara la zona urbana.

Específicamente el Monumento a la Revolución, ya que, según denunció la alcaldesa, Sheinbaum debía hacerse cargo de sus reparaciones o bien dejar que el gobierno de la demarcación se encargue del asunto.

Lo anterior se dio tras un recorrido en los alrededores del Monumento a la Revolución para mostrar los daños en la imagen urbana resultado del descuido por parte del Gobierno Central, según señaló por un comunicado la alcaldía de Cuauhtémoc.

Por lo que demandó que si a la jefa de Gobierno no le interesa este aspecto, al menos la deje trabajar sin ataques, ni denuncias y “sin que me amenacen con que me van a destituir por cada cosa que yo sí hago”, señaló Cuevas Nieves.

