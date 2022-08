La vez que Zague casi llega a los golpes con Álvaro Morales en ESPN

Álvaro Morales y Zague casi llegaron a los golpes en ESPN (Fotos: gettyimages, Facebook/Álvaro Morales)

Una de las peculiaridades de la cadena de ESPN en su cobertura deportiva se trata de las controversiales mesas de debates que se forman en sus programas pues reúnen a todo tipo de figuras expertas para debatir sobre lo más relevante en la agenda del deporte en México.

Sin embargo, no siempre suele haber un dinamismo favorable pues en ocasiones algunos conductores llegaron a pasar del límite personal e incluso han evitado llegar a los golpes en el set para no protagonizar escenas que comprometan a los comentaristas y a la televisora.

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, reveló cómo Álvaro Morales y Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, estuvieron a punto de una pelea física al término de la grabación del programa en el que ambos colaboraban. Durante su participación en el canal de YouTube La Saga Fut, Fernández Jr. contó aquella anécdota.

Debido a que su padre trabaja en ESPN, sabía algunas intimidades que se quedaban en el set y que pocas veces salían a relucir ante el público; pero en una ocasión la paciencia de Zague se acabó con Álvaro Morales y estuvo cerca de golpearlo.

Cabe recordar que la primera televisora a la que llegó Zague como analista deportivo fue a ESPN, pero sus aportaciones causaron molestias entre los periodistas, principalmente a Álvaro Morales, quien provocaba a Zague asegurando que no estaba preparado para ser un analista deportivo por su sentimentalismo con su ex profesión.

De acuerdo con Juan Pablo, en la zona de maquillaje del programa siguió la discusión entre ambas partes y Zague no se contuvo así que estaba dispuesto a propiciarle una tanda de golpes al periodista por la forma en cómo le habló durante la emisión de Futbol Picante.

Foto: Instagram / @lrzague

“Como que discutieron y la discusión la llevaron a maquillaje ya después del programa, le dice Zague ‘¡no me levantes la voz Álvariño’, ‘¡no!, así hablo’ (respondió Morales)”, recordó el hijo de Joserra. Incluso imitó los gestos de ambos personajes pues en aquel momento el controversial periodista se levantó de su lugar para encarar al ex goleador americanista.

Hicieron más intercambio de palabras y ahí según Juan Pablo, el ex jugador americanista ya estaba abalanzándose en contra de Álvaro Morales pues se indignó tanto por el debate que tuvieron en el foro de ESPN. Por último, el hijo de José Ramón Fernández reconoció la valentía del Brujo por retar de tal forma a Zaguiño.

“Y ya como que el Zague estaba ‘¡que no! ¡que no me levantes la voz! y ya se andaban ahí como que agarrando y estaban los dos al mando, no qué h***os los de Alvarito”.

¿Cómo fue la pelea de Zague con Álvaro Morales?

En 2017 durante la emisión de Fútbol Picante, la mesa de analistas tocó el tema del arbitraje en el fútbol mexicano, así que el ex delantero americanista recordó su etapa en las canchas, sentimiento que no compartió el Brujo. Cuando Zague compartió su opinión, Alvarito desprestigió la opinión del ex delantero.





SEGUIR LEYENDO: