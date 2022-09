Coparmex llamó al Senado a privilegiar el diálogo en la discusión sobre Guardia Nacional

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los senadores de la República para que “en un diálogo abierto, transparente y responsable, escuchando todas las voces y atendiendo todas las preocupaciones, analicen a fondo la iniciativa que pretende otorgar el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

A través de un comunicado lamentó la aprobación fast track en la Cámara de Diputados de la propuesta “puesto que es un tema trascendental para la vida institucional, legal, social y democrática del país, que requiere un análisis minucioso y una amplia discusión por parte de los legisladores”.

La Coparmex dijo “tener claro” que al no tratarse de una iniciativa preferente con plazos establecidos para su dictaminación y votación, “no hay prisa para avanzar en la aprobación de lo que puede considerarse como una maniobra para dar la vuelta a una reforma constitucional que no cuenta ni contaría con el respaldo de la mayoría calificada”.

En ese sentido, consideró la Confederación Patronal, “de darse la aprobación también en el Senado, el curso que seguiría la iniciativa, sería el de las impugnaciones por su evidente inconstitucionalidad”, resaltó.

La Patronal mexicana se dijo convencida que para frenar la escalada de violencia que se vive en el país, se debe tener “una verdadera estrategia, centrada en darle a las familias la seguridad que por derecho les corresponde”.

“Creemos que ni la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas, deben ser consideradas el pilar para devolver la tranquilidad a las calles, sino que deben ser las corporaciones policiacas, civiles, a nivel municipal y estatal quienes desempeñen esta tarea”, enfatizó.

“La función de la Federación no debe ser la de suplantar el rol de las policías locales, sino que debe complementar en el ámbito de sus competencias, las labores que estas desempeñen. Militarizar las corporaciones no es la solución a la inseguridad; es un grave riesgo para el país y la democracia”.

La Coparmex finalizó insistiendo en que la construcción de la paz se debe dar desde la adecuada coordinación entre las fuerzas del orden, la prevención del delito, la procuración de justicia y la participación ciudadana.

La pelota ahora está en el Senado

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de reforma que extiende a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) hasta 2028 (335 votos a favor, 152 en contra y una abstención), la propuesta ya fue enviada al Senado de la República, instancia de la que dependerá si el Ejército continúa en las calles más allá del actual sexenio.

La noche del mismo miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal. notificó que ya había recibido la minuta emanada del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Recibimos en el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019″.

El también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta especificó que el documento será turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

