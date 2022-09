Rubén Moreira recordó “chantajes” durante sexenio de Felipe Calderón: “No mandaba al ejército”

Rubén Moreira aseguró que Calderón condicionaba el uso del ejército (Fotos: Cuartoscuro)

En medio de la discusión en la Cámara de Diputados por extender el tiempo del ejército en las calles, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, exhibió supuestos “chantajes” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2000-2006).

Previo a su ingreso al pleno del recinto de San Lázaro, el exgobernador de Coahuila fue cuestionado sobre su apoyo a la iniciativa que presentó Yolanda de la Torre, ante lo cual recordó una presunta práctica en el mandato calderonista que lo perjudicó cuando se desempeñó como mandatario de la entidad del norte del país.

De acuerdo a su versión de los hechos, el exmandatario mexicano al asumir su cargo -y en las posteriores tomas de protesta de los gobernadores- mandaba un contrato o convenio en donde supuestamente condicionaba el trabajo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en los estados.

“Cuando yo inicié como gobernador, el presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio y, en ese convenio, se me decía que si yo no lo firmaba, no me ayudaba el ejército. Tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso”, explicó este 14 de septiembre.

Nuestra Diputada @yoladelatorre, en su calidad de promovente, señaló que hoy es un día importante, pues estamos tomando acciones a tiempo, pues ni la Guardia Nacional ni las policías estatales estarán listas en marzo de 2024 para hacer frente a la delincuencia. #HagamosPatria 1/2 pic.twitter.com/5ETflQc02T — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 14, 2022

Por si no había quedado claro, ante la sorpresa de los medios de comunicación, Moreira Valdez reiteró en algunas ocasiones que Felipe Calderón hacía a los gobernadores firmar contratos, si no, no mandaba al ejército: “De ese tamaño era el chantaje que había”.

Lo anterior, le sirvió como antesala para reiterar que la iniciativa del PRI en materia de seguridad ayudará a que los estados puedan tener apoyo en la procuración de seguridad, ya que señaló que actualmente no se condiciona la ayuda, como si se hizo presuntamente en sexenios anteriores.

“Nosotros vamos a votar porque exista la posibilidad de que el ejército pueda ser llamado a ofrecer seguridad en estados y municipios”

Diputados del PRI esperan que sea aprobada la reforma de la legisladora Yolanda de la Torre (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

Asimismo, horas antes de la discusión de la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre, el exgobernador de Coahuila lanzó un llamado a todos los demás grupos parlamentarios para que voten a favor del cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues señaló que será un paso importante para la seguridad del país.

Asimismo, sentenció que la situación en materia de seguridad ha rebasado los niveles de preocupación, especialmente por el poder que han adquirido los grupos criminales y del narcotráfico, por lo que indicó que votar a favor de la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas sería estar en contra de las organizaciones criminales.

“Yo me sentiría mal si regresamos el ejército a los cuarteles, porque no habría quién defendiera al pueblo en los momentos más extremos...o estamos con el ejército o están con el narco, tan sencillo”, expresó desde San Lázaro.

Javier Lozano se lanzó Rubén Moreira (Fotos: Cuartoscuro)

Ante tales posicionamientos, Javier Lozano se lanzó contra el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, luego de que éste cuestionó a los diputados “se está con el Ejército o se está con el narco”.

Frente al panorama de dos opciones pintado por el legislador tricolor, el posible aspirante a la candidatura por Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, aseveró: “No, señor. Pésimo dilema. El Ejército para la seguridad nacional y la seguridad interior y, las policías civiles para enfrentar la seguridad pública”. Además, remató con la frase: “Tan grandote y tan ignorante (o convenenciero).

