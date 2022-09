“La refinería que yo sí pude hacer”: la dura respuesta de Rocío Nahle a Calderón sobre Dos Bocas

Rocío Nahle negó las acusaciones de Felipe Calderón (FOTOS: ARIEL GUTIERREZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, contestó a las acusaciones por parte del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, esto tras señalar que la familia de Rocío Nahle está haciendo crecer sus negocios y, específicamente, sobre la empresa Huerta Madre, la cual afirmó que ha recibido contratos de millones de pesos de la refinería Dos Bocas.

“Y eso que no hablan de la empresa del compadre de la Secretaria @rocionahle, Arturo Quintanilla Hayek, cuya empresa ‘Huerta Madre’ ha recibido contratos por miles de millones de pesos en Dos Bocas. Habían de bordar esta información en el pañuelito sagrado”, escribió Calderón Hinojosa.

“Para su conocimiento el Sr. Quintanilla no es dueño ni socio de la empresa que usted menciona. Ya entregue en el senado al representante de su partido (PAN) el acta constitutiva de Huerta Madre. Ni familiares ni amigos están en el proyecto ¡Esa refinería que yo SI pude hacer!”, contestó Rocío Nahle a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que diversos medios han hecho señalizaciones de que se le dio un contrato millonario a su compadre Arturo Quintanilla Hayek, señalado como supuesto dueño de la empresa Huerta Madre, quien supuestamente habría recibido casi cinco mil millones de pesos para el acondicionamiento de los terrenos de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Sin embargo, la secretaria de Energía ha negado la acusación en diversas ocasiones y ha hecho énfasis en que su compadre no tiene ninguna participación en la empresa Grupo Huerta Madre.

Cabe destacar que la relación con el empresario fue aceptada públicamente desde enero de 2018 por la entonces candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Senado.

De acuerdo con el diario Reforma, la empresa Grupo Huerta Madre fue creada en mayo de 2019, antes de que le fuera adjudicado un contrato para la conformación de las plataformas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto a la secretaria de Energía, Rocío Nahle (REUTERS/Edgard Garrido)

Por su parte, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha remarcado la integridad de Rocío Nahle en diversas ocasiones: “La responsable de construir la Refinería Dos Bocas, Rocío Nahle, es una mujer íntegra y honesta”.

A pesar de que la secretaria de Energía negó nuevamente las acusaciones de dicho contrato, algunos cibernautas sentenciaron que la refinería aún no se encuentra terminada.

“La refinería aún no está terminada ni en proceso de pruebas... Cuánto quieres apostar @rocionahle que esa refinería, si bien nos va, empezará a refinar hasta el 2025?”, “ándale, ¿qué tú pudiste hacer? Primero, la refinería no funciona aún, entonces no se ha logrado, segundo se está haciendo con dinero de los mexicanos, no tuyo y tercero ¿qué piensa López de que te cuelgues el milagrito de Dos Bocas, qué él tanto presume?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de Nahle.

Refinería Dos Bocas (REUTERS/Edgard Garrido)

En ese sentido, López Obrador reconoció el pasado martes 30 de agosto que hubo un sobrecosto en la construcción de la refinería Dos Bocas debido a que “no se contemplaron los equipos que se necesitaban”.

“Hubo un incremento en el caso de la refinería, porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan, y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción”, señaló.

