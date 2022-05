Karla Panini arremetió contra Consuelo Duval: “La señora se subió al carro para ganar seguidores”

Karla Panini respondió a Consuelo Duval Foto: Instagram @kpaninimx / @consueloduval

A seis años de concebir matrimonio con el ex esposo de su mejor amiga, Karla Panini sigue recibiendo críticas por parte de la sociedad y no solo por usuarios en las redes sociales, sino que famosos del medio artístico también han pronunciado su opinión desde entonces.

Aunque a la comediante parece no afectarle todos los ataques que recibe a diario, es claro que existen límites en la paciencia de toda persona, por ello, Karla rompió el silencio y por primera vez arremetió en contra de Consuelo Duval.

Cabe recordar que, Consuelo fue íntima amiga de la fallecida Karla Luna, ya que en sus últimos días de vida, la comediante visitó en diversas ocasiones a Luna, en el hospital. Asimismo, por medio del podcast de Luisito Comunica y Berth Oh!, Duval recordó el gran rencor que le tiene a Panini, por lo que afirmó que estaría ansiosa de tener un enfrentamiento con la Lavandera Güera:

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madr*”, mencionó la comediante, sin embargo, explicó que no llegaría a los golpes. “No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, aseguró.

Karla Panini y Karla Luna fueron íntimas amigas

Luego de lo anterior, la esposa de Américo Garza no se había dirigido a la comediante, sin embargo, eso cambió en la tarde de este 25 de mayo, pues Karla respondió contundentemente a los señalamientos que Consuelo Duval hizo sobre ella.

Fue a través del podcast Mal Influencers MX donde Karla Panini aunado del locutor Pancho DJ, destacó que ella fue seguidora del trabajo de Duval: “Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, que padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, inicio.

Por otro lado, reafirmó que cuando la intérprete de Federica en la Familia P.Luche, hizo esas declaraciones, ella no le contestó: “Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté”, relató.

No obstante, las cosas cambiarían, pues Karla aseguró que era el momento de encarar la situación: “Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”, mencionó de broma.

Karla Panini y Américo Garza

De modo que, confirmó: “Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, agregó la presentadora de televisión.

Además, puntualizó que Duval solo opinó por moda, ya que el tema ha estado en auge desde tiempo atrás, hasta entonces: “La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, acotó.

Por ello, aseguró que si en algún momento se llegan a encontrar le será muy gratificante conocerla: “La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte”, dijo Panini frente al micrófono.

No obstante, la comediante aclaró que no quisiera incursionar con violencia, pues no es afín a ella: “Y no me refiero a andar a golpes, esas cosas no las utilizo, no, no, y a golpes por qué, no me gusta a mí la violencia, para nada”

La actriz se vio envuelta en ataques y críticas por revivir a su personaje

Finalmente, la famosa invitó a Consuelo a que esclarecieran todas sus opiniones: “Lo que ella quiera aclarar conmigo, que la verdad no tengo ni idea, porque ni ella, ni mucha gente se tenía que meter en ese tema, pero ella se quiso meter, cuando quiera platicar, podemos platicar, aunque no es un tema que le concierne, ni a ella ni a nadie”, afirmó.

