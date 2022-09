Adultos mayores ya podrán cobrar su pensión en los Bancos Bienestar, aseguró AMLO

El apoyo económico de tres mil 850 pesos ya podrá ser cobrado por todos los adultos mayores TW: @EstefanyCorreaG

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que los problemas de dispersión de fondos presentados en el Banco del Bienestar ya fueron solucionados, por lo que todos los adultos mayores podrán cobrar su pensión sin ningún tipo de problema. Mencionó que el contratiempo provocó grandes filas en algunas sucursales del país; no obstante, en algunas zonas el pago se realizó directamente en ventanillas.

“Esta semana que se empezó a dispersar el recurso para personas adultos mayores. Hubo algunas dificultades, que ya se resolvieron en la dispersión de recursos en las sucursales del Banco del Bienestar, pero ya se normalizó”, aseguró AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario informó que se mantiene el contrato con una empresa que maneja el sistema de dispersión de fondos de todos los bancos; pero, en algunas zonas la red no funcionó. “En algunas sucursales del Banco del Bienestar no funcionó el sistema; sin embargo, se pagó en ventanillas. Hubo por eso largas colas, pero ya ayer se normalizó el pago”, agregó la autoridad.

La pensión para adultos mayores es un derecho, aseguró AMLO Foto: CUARTOSCURO

Finalmente agradeció a los medios de comunicación por no ser amarillistas con el tema, pues las filas que se presentaron alrededor de la República Mexicana fueron bastantes largas. “Agradezco a los medios de información porque no hubo escándalo, no hubo sensacionalismo y sí hubo colas en varías sucursales”, indicó.

Cuál es el último día para cobrar la pensión

El pasado cinco de septiembre la autoridad federal distribuyó los recursos correspondientes a los meses de septiembre y octubre. El apoyo económico, dirigido a personas de 65 a 68 años, podrá cobrarse, como límite, hasta el tres de octubre. Así mismo, el presidente AMLO aseguró que los problemas presentados en este quinto bimestre ya fueron solucionados y el ingreso de tres mil 850 pesos ya podrá solicitarse en todas las sucursales del Banco del Bienestar.

Además de recibir el dinero en las instalaciones bancarias del gobierno, la tarjeta también se podrá usar en tiendas de autoservicio, todo ello para solventar los gastos de alimentación o salud.

Qué hacer si el dinero no se ve reflejado en mi cuenta

En caso de que el apoyo económico no se vea reflejado en la cuenta del beneficiario, es necesario que éste se dirija al 800 639 4264, línea del Banco del Bienestar, para solicitar una aclaración.

Por otro lado, si recientemente fueron entregados los documentos para recibir la Pensión Universal, se tendrá que esperar a que los empleados de Bienestar informen cuándo y dónde se recibirá la tarjeta personalizada. Igualmente, la información se puede obtener con la Clave Única de Registro de Población (CURP), es importante mencionar que todos los trámites realizados para este programa social no requieren ningún pago.

Dónde puedo cobrar la pensión Bienestar

Una de las primeras opciones es acudir a tu unidad más cercana de los Bancos del Bienestar, los podrás ubicar en la página oficial del programa social.

Los Bancos del Bienestar son la primera opción para cobrar el apoyo económico Foto: CUARTOSCURO

Además, otras instituciones bancarias que no cobran comisión al momento de realizar el retiro son el Banco Azteca, Banorte y Banjercito. Por otro lado, los bancos que sí cobran un porcentaje de tu pensión son Banamex, Bancomer, Inbursa, HSBC y Santander. Sin importar a donde acudas, es necesario presentar la tarjeta plástica y saber tu NIP, sin estos elementos no podrás retirar el apoyo económico.

Quiénes recibirán 11 mil 550 pesos

Los beneficiarios que recibirán una suma de 11 mil 550 pesos serán las personas que no pecibieron el apoyo en meses pasados debido a los procesos electorales llevados a cabo el 5 de junio. La entidades donde se suspendió el programa social fueron:

Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

