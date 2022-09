Julio Urías sí jugará con México el Clásico Mundial de Beisbol 2023

Julio Urías jugará con México el Clásico Mundial de Beisbol 2023 (Foto: Tim Heitman-USA TODAY Sports)

Julio César Urías Acosta, uno de los mejores lanzadores del momento en el deporte mexicano, formará parte de la Selección Mexicana que acuda al Clásico Mundial de Beisbol en el año 2023. Luego de confirmarse la participación de la novena nacional en el certamen, y ante los rumores que lo situaron al interior del combinado, el propio pelotero confirmó su participación durante una conferencia de prensa desde Los Ángeles.

En días previos a su declaración, el originario de Culiacán, Sinaloa, había expresado su deseo por jugar con la camisola tricolor pero no estaba en la posibilidad de confirmar su asistencia. Al respecto, aseguró que su convocatoria dependería expresamente del permiso que los directivos de su equipo pudieran otorgarle. Sin embargo, días después brindó su confirmación.

“(Jugar el Clásico Mundial de Beisbol) Va a ser algo muy bonito. México es todo para mí. El apoyo que tengo de los paisanos es bastante, día con día, tanto dentro como fuera del país y obviamente aquí en Los Ángeles me siento como si estuviera en México y eso para mí es un orgullo. (En mi familia) están bien contentos. Han tenido la oportunidad de verme poniéndome la camisa pero a nivel infantil, a nivel profesional nunca lo han hecho y siento que van a estar muy contentos y orgullosos”, expresó a medios de la ciudad de Los Ángeles, California.

Julio Urías representará a México en el @WBCBaseball. pic.twitter.com/U9woY4N2h6 — Los Dodgers (@LosDodgers) September 6, 2022

Instantes después de que el Culichi brindará su declaración, la cuenta oficial de Twitter de Los Dodgers en español difundió una foto del lanzador acompañada con la leyenda “Julio Urías representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023″.

¿Por qué Julio Urías no ha jugado el Clásico Mundial de Beisbol?

Debido a su edad, así como el talento que demostró como prospecto de los Dodgers, al sinaloense se le presentó la posibilidad de representar a México, por primera vez a nivel profesional, en el año 2017. En dicha ocasión estuvo contemplado para formar parte de la rotación de relevistas, es decir lejos del protagonismo, por lo que su equipo optó por no dejarlo acudir.

“Yo peleo cada que se toca ese tema. En 2017 yo tuve la oportunidad de ir pero por cuestiones de que estaría en la rotación y eso el equipo no me dio la oportunidad. Me entristecí mucho, porque era un sueño para mí representar al país. No quito el dedo del renglón y pronto estaremos en la rotación con el favor de Dios”, llegó a declarar en 2020 en una entrevista con Emilio Bonifacio.

Información en desarrollo*