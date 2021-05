De Soy Tu Fan a XY: todo lo que puedes ver gratis en la nueva plataforma de Canal Once

Los seguidores pueden revivir capítulos de series (Fotos: Once TV)

El Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya tiene su propia plataforma en línea, las personas interesadas en disfrutar el contenido disponible pueden hacerlo mediante el navegador web o bien descargar la aplicación desde Play Store para Android o App Store para iOS.

El catálogo de esta plataforma está clasificado en las siguientes secciones: Jóvenes, Niños, Naturaleza, Arte, Sociedad, Música, Ciencia/Tecnología, Cocina y Viajes, Salud, Entretenimiento, Deportes, Historia/Biografías y Cine.

No es necesario registrarse y el uso de este servicio es gratuito tanto en la aplicación como del el portal de Video sobre Demanda (Video on Demand), cuyo enlace es este: https://endpoint.canaloncelive.tv/.

Para utilizar esta plataforma las personas deberán seleccionar el programa o serie de su interés y a continuación elegir el capítulo que deseen revivir o conocer. En la versión web es necesario arrastrar las filas del catálogo para poder desplazarse entre las opciones.

Descargar esta aplicación es gratuito (Foto: Captura de pantalla de Canal Once VOD)

En la sección de Niños están disponibles títulos como: dxt, Preguntas del planeta, El Diván de Valentina, Woki Tokis, Una vez soñé, Kipatla, Futboleros, De Compras, La palabra de Memo y Código L.

La sección Historia/Biografías incluye las siguientes producciones: Noctámbulos: historias de una noche, Los otros mexicanos, Leyendas del fútbol mexicano, Historias de Vida, Los Minondo, Aquí nos tocó vivir y Minigrafías.

Las series como Soy tu fan, Lo que me Prende, Mi historia de amor, Aquí en corto, Altoparlante, Haciendo ECO e ¡Interesados presentarse! forman parte de la sección Jóvenes.

En la sección de Entretenimiento hay series y programas como Conversando con Cristina Pacheco, Malinche, De todo, XY, Solórzano: trespuntocero y ¿Quién dijo yo?

Foto: Captura de pantalla de Canal Once VOD

Por otro lado, en la sección de Salud hay dos tipos de programas:

-Los documentales como Hagamos que Suceda: La sana distancia, Fuerza Interior y Casos Médicos: Nuevos Tratamientos

-Sesiones para realizar diversos tipos de ejercicio: Yoga, Pilates, Body Pump y Body Balance.

En la sección Deportes están los programas: Tablero de Ajedrez, Somos Equipo, Palco a debate, NED, México 68, Campeones y El deporte de noche conducido por Edgar Valero.

En la sección de Cocina y Viajes las personas pueden disfrutar: La Ruta del Sabor, Yo sólo que no he cenado, Diario de Viaje, Memoria de los Sabores, Pura fiesta, Diario de Viaje y Elogio de la cocina mexicana.

Dentro de la sección Ciencia/Tecnología están disponibles los siguientes títulos: Factor Ciencia, Digital, La ruta de la Ciencia, Escaparate de Ideas y Gaceta Politécnica.

Así luce la plataforma de este canal (Foto: Captura de pantalla de Canal Once VOD)

Los programas que pertenecen a la sección Música son: A/Tono, Rock en contacto, Noche, Boleros y son, Ninguna como mi tuna, Musivolución, Los Folkloristas, Especial Sonoro 2013, Foro Once, El tímpano, Big Band Fest, Bandas en Construcción y Añoranzas, conducido por Jorge Saldaña.

La sección de Sociedad está nutrida por: México Social, Aprender a envejecer, Hagamos que suceda, Largo Aliento, Diálogos en Confianza, Largo Aliento, Multipass, Sacro y Profano, Calle 11, Sesenta y ocho voces, Retratos, Diversos somos y Signos de los Tiempos.

En la sección de Arte incluye programas como Monero, Manos de Artesano, Sensacional de Diseño Mexicano, Palabra de Autor, Toros sol y sombra así como Artes.

Los programas de la clasificación Naturaleza son Detrás del Click, Nuestros Mares, Islas de México, Nuestros Mares, Hospital Veterinario, Mares, El libro rojo, Agenda Verde, El Once es Naturaleza, Chapultepec: un zoológico y México Vive: nuestro ambiente.

Esta serie será transmitida a las 5:30 de la tarde (Foto: Twitter/CanalOnce)

Aunque Fonda Susilla todavía no está disponible en esta plataforma y el Canal Once no ha anunciado que otros programas incluirá próximamente, esta producción será transmitida a través de redes sociales a partir del lunes 17 de mayo.

La producción de sátira y crítica social que tiene lugar en una fonda está protagonizada por personalidades como Diego Jáuregui, Karina Gidi e Idzi Dutkiewicz, además de Erich Harrsh, quien daba vida a Benny en El Diván de Valentina.

