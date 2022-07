Cantopop: de que se trata el género al que pertenece MIRROR, banda a la que le cayó la pantalla en un concierto

Aunque el cantopop o HK-pop tiene los mismos tintes que el K-pop, no ha podido abrirse más camino en otros mercados. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Un episodio de angustia y tragedia ha puesto bajo los reflectores mundiales a MIRROR, una popular agrupación de cantopop o HK-pop que el pasado jueves realizaba una presentación en el Hong Kong Coliseum cuando una pantalla cayó al escenario y lesionó a tres personas, dejando a una de ellas en estado grave.

Contrario a lo que podría pensarse, los integrantes de MIRROR no son exponentes del K-pop sino del cantopop (una contracción para referirse al pop cantonés) o del HK-pop (música de Hong Kong).

De acuerdo con el libro Hong Kong Cantopop: A Concise History de Yiu-Wai Chu el cantopop es un subgénero del C-pop (música popular de China) junto al mandopop (música popular en mandarín) y el Hokkienpop (que es cantada en taiwanés) y aunque el término podría parecer nuevo en los oídos occidentales, lo cierto es que existe desde la década de los setenta, aunque sus bases remontan al año 1920.

Historia del cantopop y MIRROR

El grupo de cantopop MIRROR durante un concierto en Hong Kong, China el 25 de julio de 2022 (Foto: REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

Fue en la segunda década del siglo pasado, con la llegada de la música occidental, que China comenzó a tener a sus primeros artistas que actuaron en películas y hacían canciones populares, como es el caso de Zhou Xuan, considerada la primera estrella del pop chino.

Sin embargo este auge de la música pop china se vino abajo una vez que el comunismo se instauró en la República Popular China, pues el gobierno argumentaba que este tipo de sonido con influencias estadounidenses era “decadente”. Esta situación también impulsó un exilio de artistas y compositores que huyeron a Shanghai, de ahí que la primera generación de cantopop provenga en su mayoría de este lugar.

Aunque en la década de 1960 la música cantonesa aún se limitaba a la ópera o las interpretaciones cómicas, el éxito de Elvis Presley, Johnny Mathis y The Ladybirds inevitablemente llegaron a oídos de la sociedad china y para 1970 las bandas locales retomaron nuevamente el sonido occidental, pero primero en estilo cantorock.

El impulso del HK-pop fue mayor con la llegada de la televisión, pues de la mano de las primeras telenovelas chinas aparecieron intérpretes del cantopop como fue el caso de Sandra Lang, que fue la primera en cantar un tema para la televisión en el drama titulado Un matrimonio de risas y lágrimas.

Sandra Lang fue la primera artista en cantar un tema para la televisión en la novela "Un matrimonio de risas y lágrimas". (Foto: Discogs)

En la lista también se suma Sam Hui, quien es considerado por muchos la primera estrella formal del cantopop y que vivió su máximo éxito tras interpretar la canción principal del filme Games Gambler Play.

La televisión trajo así a más exponentes como Jenny Tseng, Liza Wang y Adam Cheon, quienes dominaron diversas listas de éxitos locales.

De manera formal, el término “cantopop” comenzó a usarse en 1978 luego de que Hans Ebert, corresponsal de la revista Billboard, lo empleara al hablar de la música china con influencias del pop occidental.

La época de oro

La resistencia que se había puesto al cantopop se difuminó para la década de los ochenta, cuando productores y compañías se dedicaron por completo a la industria del cantopop con artistas como Anita Mui (la Madonna de Asia), Leslie Cheung, Alan Tam, Sally Yeh, Priscila Chan y Danny Chan interpretando los soundtracks de diversas películas.

La popularidad de este género llevó incluso a artistas japoneses a adentrarse en el mercado y a patrocinadores a interesarse en el negocio para poner al alcance de las comunidades chinas alrededor del mundo este tipo de música con exportaciones de Laserdisc.

La década de los noventa en Estado Unidos se caracterizó por el boom del pop y el surgimiento de boybands, y pese a la distancia geográfica y diferencias culturales, China no fue la excepción pues también vio nacer a sus grupos más representativos: The Four Heavenly Kings y Beyond.

La tensión política y la inestabilidad económica de finales del pasado milenio pondrían un escenario desafiante para la industria del cantopop, en un contexto en donde incluso se instauró el mandarín como idioma oficial y con ello comenzó a catapultarse en mandopop.

Aunque el cantopop se ha ido formalizando cada vez más como una industria propia de la cultura de consumo, a diferencia del K-pop no ha logrado salir del mercado asiático y no es tan relevante para la economía nacional como sí lo es la música surcoreana, que inyecta al anualmente al país 12 mil millones de dólares al año según la revista Forbes.

Así como en el pop coreano existen infinidad de agencias de entretenimiento enfocadas a entrenar a los futuros artistas (como Hybe Labels, S.M. Entertainment, Y.G. Entertainment y J.Y.P. Entertainment), el cantopop cuenta con Gold Typhoon Music Entertainment, Universal Music Group , East Asia Entertainment y Amusic y Emperor Entertainment Group que han debutado a Juno Mak, Joey Yung, Eason Chan, Miriam Yeung, Leo Ku y grupos como at17 , Soler , Sunboy’z , Hotcha , Mr y Rubberband.

Como el K-pop, el HK-pop actualmente recurre a la figura de coreografías bien sincronizadas, letras pegajosas, cantantes jóvenes de buena apariencia y videos muy llamativos con atuendos chic.

También sigue destacando el papel que la televisión tiene en la industria musical y claro ejemplo de ello es MIRROR, que fue formado en 2018 a través de un reality show de talentos llamado Good Night Show King Maker, que lanzó al estrellato a 12 competidores.

MIRROR se ha convertido en uno de los grupos más representativos del último lustro y prueba de ello son los sold out que han logrado hacer en eventos como el Kowloonbay Internactional Trade & Exhibition Center Star Hall y sus 12 fechas en el Hong Kong Coliseum, donde finalmente en la cuarta fecha ocurrió la tragedia que ahora los tiene en la mira mundial.

