Sonora: asesinaron a policía municipal de Empalme que llevaba más de 30 años en la corporación

El oficial se dirigía hacia la comandancia (REUTERS/Carlos Jasso)

Un agente de la Policía Municipal de Empalme, Sonora, identificado como Martín Gabriel, fue asesinado a balazos la mañana del lunes 5 de agosto en la colonia 29 de septiembre.

La agresión contra el elemento, que según los primeros reportes llevaba más de tres décadas de servicio activo en la corporación, se registró poco después de las 6:00 horas (tiempo local) sobre la calle Chiapas y bulevar Héroe de Nacozari.

El oficial tenía poco tiempo de haber salido de su casa y se dirigía hacia la comandancia cuando fue atacado. Después de que se activó el código rojo, a la escena del crimen acudieron unidades de la Policía Municipal, de la Marina Armada de México, Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Sin embargo, cuando paramédicos de la Cruz Roja acudieron para darle los primeros auxilios, confirmaron que el policía ya no contaba con signos vitales.

Otro policía asesinado en Empalme

Manuel Alejandro, policía municipal de Empalme, Sonora (Foto: Facebook)

El 8 de agosto pasado, la Fiscalía General del Estado de Sonora dio a conocer que se habían comenzado las investigaciones por el asesinato de Manuel Alejandro, policía municipal de Empalme, quien fue privado de la vida con arma de fuego a los 37 años, en la Plaza Pública del Centro de Empalme.

Pertenecía al cuerpo de agentes de la Policía Municipal y de acuerdo con las autoridades, fue gracias al C5 que tuvieron conocimiento del asesinato a las 19:30 horas.

Casi dos semanas antes de morir, Manuel Alejandro pidió un deseo: que en día en el que él “dejara este mundo”, su familia y amigos comprasen croquetas y las donaran a algún albergue de perritos, en vez de comprar arreglos y flores para su funeral.

“El día que me toque dejar este mundo solo les quiero pedir a mi familia y amigos que no gasten en arreglos de flores que no voy a ver. Mejor lo que gasten en flores gástenlo en croquetas para que sean donadas a un albergue de perritos. ASÍ QUE YA SABEN, SE LOS DEJO DE ENCARGO”, publicó en su facebook el pasado 21 de julio.

Registro de polícias asesinados en 2022 en México

En lo que va del año han asesinado, al menos, a 251 policías en el país (Foto. Cuartoscuro)

De acuerdo con la ONG, Causa Común, tan solo en lo que va del 5 al 11 de agosto de este año han ocurrido 8 casos de polícias asesinados, siendo Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Sonora los estados con mayor cantidad de casos en este mes.

Los atentados más recientes tuvieron lugar en Guanajuato, estado en el que asesinaron a dos policías en Valle de Santiago en menos de 24 horas. El primer caso se trató de una agente de la Policía Municipal, quien perdió la vida tras ser agredida por un comando armado.

Cabe agregar que en lo que va del año han asesinado, al menos, a 251 policías en el país. De acuerdo con la información recabada por Causa Común, en promedio, 1.11 policías han sido asesinados cada día.

Los estados con más policías asesinados en los registros totales son: Guanajuato (35), Zacatecas (32), Veracruz (21), Jalisco (18), y Michoacán (16).

Además, tomando en cuenta cifras en este sexenio, de diciembre de 2018 al 11 de agosto de 2022 se han registrado, al menos, mil 666 policías asesinados en el territorio.

