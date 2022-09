La FGJEM sentenció a prisión de por vida a Armando “N” por delito de feminicidio en Edomex

Desde enero de 2022, la Fiscalía del Estado de México ha obtenido 8 sentencias de prisión vitalicia por el delito de feminicidio. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la condena de prisión de por vida para Armando “N”, un hombre al que se le comprobó su participación en un doble feminicidio, se trataba de madre e hija.

Esta sentencia fue declarada cuatro años después de que el sujeto imputado cometiera aquellos atroces actos. Los cuáles ocurrieron el 2 de febrero de 2018 en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Cuando Armando “N” ingresó al inmueble y le arrebató la vida a su sobrina y a su cuñada.

En este sentido, el sujeto sorprendió a la joven 19 años en su habitación y la asfixió, como en el sitio contiguo se hallaba la segunda mujer de 35 años de edad, el criminal también procedió a someterla y a degollarla para que no hablara y no lo denunciara. Hasta el momento no se han revelado la razón por la que él feminicida atacó de esa manera a las mujeres. Sin embargo, se sabe que se trataban de la hija y nieta de Antonio Sánchez Castañeda, un expresidente municipal de Tenancingo por el PRI.

De acuerdo a datos oficiales publicados por la Fiscalía, desde el mes de enero a la fecha, la FGJEM ha obtenido 8 sentencias de prisión vitalicia por el delito de feminicidio.

Cabe mencionar que este último acontecimiento se coloca como la número 17 en el Estado de México por feminicidio.

Afortunadamente las autoridades siguieron las investigaciones del doble feminicidio y el proceso adecuado para este caso. Por lo que se llevaron a cabo pesquisas de campo, las cuales fueron muy importantes para poder localizar al agresor y que la autoridad judicial ordenara girar una orden de aprehensión en contra de Armando “N”.

En septiembre de 2019, mediante un operativo encubierto realizado en el municipio de Tenancingo, Policías de Investigación (PDI) llevaron a cabo la detención de este individuo, mismo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, en donde quedó a disposición de un Juez.

Este mes de septiembre de 2022, se conjuntaron todas las pruebas y resultados de la investigación, obteniendo como resultado la prisión de por vida por los actos que Armando “N” cometió.

Este 2022, se cumplieron 10 años de la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, con lo cual se definieron, por primera vez en México. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Para profundizar más en este tipo de hechos, es necesario reconocer las diferencias de prisión vitalicia en comparación con la cadena perpetua. Pues la primera se refiere, según el artículo 23 del Código Penal, se indica que es equivalente a una pena, cuya duración es igual a la vida del sentenciado.

El delito de feminicidio en México

El 14 de junio pasado, se cumplieron 10 años de la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, con lo cual se definieron, por primera vez en México, las razones de género para considerar si el asesinato de una mujer es consecuencia de la violencia machista.

Y precisamente, la primera entidad en incluir este delito en su Código Penal fue el Estado de México, en 2011. Para 2017, de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres, todos los estados del país ya habían clasificado al feminicidio como delito. Sin embargo, al no existir criterios legales generales, cada código penal estatal lo aborda de manera distinta

