“No sé si quería deshacerse de mí”: el día en que Eugenio Derbez provocó un accidente a su hijo Vahdir

El pasado lunes 29 de agosto, se dio a conocer la noticia de que el famoso actor y productor mexicano Eugenio Derbez, se había accidentado, sin saberse muchos detalles. Fue su esposa, Alessandra Rosaldo, quien dio a conocer la noticia por medio de un comunicado que compartió por medio de su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que algún miembro de la familia Derbez sufre algún accidente que le deja heridas de cuidado. Y es que en el año 2020, el segundo hijo del creador de La Familia P. Luche, Vadhir Derbez, confesó haber tenido un accidente, en el que su padre tuvo parte de la culpa.

Dicho accidente, confesó en un video que se publicó en su canal de YouTube, sucedió en Valle de Bravo, y pasó cuando, durante un viaje familiar, su papá lo llevó a dar una vuelta en lancha junto a su hermano José Eduardo Derbez.

“Vamos a contar cuando mi papá casi me mata. No sé si fue accidente, no sé si se quería deshacerse de mí. Ya eran demasiados niños y dijo: ‘Pues, ahora es cuando”, contó Vadhir junto a su hermano José Eduardo en un video para su canal oficial en YouTube.

Según contaron en el video, el juego consistía en subirse a una dona (un inflable) que se ataba a la lancha para dar un paseo. Sin embargo, a pesar de que Eugenio Derbez tenía experiencia, no pudo controlar la velocidad, lo cual provocó que Vadhir y uno de sus amigos chocaran contra un objeto de metal.

“Mi papá le empezó a meter mucho más. Iban Vadhir y un amigo mío. Entonces iban hasta la m*dre, pero muy, muy rápido y había una boya de cemento, no, más bien como de metal”, contó José Eduardo, pues Vadhir dijo que no recordaba mucho de aquel día.

José Eduardo mencionó que su padre no midió la velocidad, pero cuando quiso reaccionar, la dona ya llevaba demasiado vuelo y Vadhir y su amigo terminaron golpeándose y con sangre en los brazos.

“De repente pegan con la boya, obviamente los cuerpos de los dos vuelan y se embarran contra la boya los cuerpos. Se escuchó un ruido en seco, y los dos caen al agua (...) Mi amigo traía el brazo lleno de sangre, Vadhir todo raspado lleno de sangre también”, dijo José Eduardo.

Posteriormente, a inicios del 2021, Vadhir se volvió a accidentar, pero en esta ocasión, practicando esquí en Estados Unidos.

Eugenio Derbez sufre accidente

El actor, productor y comediante Eugenio Derbez sufrió hace un par de días un accidente que le dejó lesiones de importancia y por el que deberá ser sometido a una operación por médicos especialistas.

De acuerdo con un comunicado publicado en Instagram a nombre de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, que también fue dado a conocer por el actor, Derbez se encuentra bien “sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente”. Añadió que “la operación es muy complicada, más no compromete su salud”.

Rosaldo indicó también que el proceso de recuperación de Derbez será largo y difícil, pues requerirá de reposo y terapias de rehabilitación.

La vocalista de Sentidos Opuestos comentó que deseaba informar por su propia voz de la situación familiar y pidió atender únicamente la información que ella comparta a través de redes sociales, medio del que Eugenio estará ausente.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”.

Alessandra adelantó que cumplirá con compromisos de trabajo que no pueda cancelar y agradeció a la gente por estar cerca de ellos. “Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”.

