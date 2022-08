Calderón “no podía tomar decisiones”: Nicolás Sarkozy se refirió al poder de García Luna por caso Cassez

El ex presidente de Francia arremetió contra Felipe Calderón (Foto: Twitter / @NicolasSarkozy / @FelipeCalderon)

Con la exposición del documental “Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, la óptica mundial se volvió a situar en los probables actos de corrupción que se promovieron desde el gobierno federal de México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); ahora, usuarios de redes sociales pusieron de tendencia un dicho de Nicolás Sarkozy, ex presidente de Francia contra el abanderado del PAN.

Y es que en el caso contra Florence Cassez e Israel Vallarta, el ex mandatario francés sostuvo que Felipe Calderón no era quien tenía la última palabra, sino Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Al respecto, cabe destacar que el egresado de la UAM está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“Sabemos que en este caso en particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente”

El caso Cassez estuvo marcado por las irregularidades (Foto: Archivo)

Nicolás Paul Stéphane Sarközy gobernó Francia de 2007 a 2012 y el caso contra Florence Marie Louise Cassez Crépin ocurrió en 2007 y, en su momento, acaparó la óptica mediática, pues su detención ocurrió en horario estelar del noticiero con más audiencia de aquel año; sin embargo, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó su liberación.

El caso significó un serio conflicto diplomático entre México con Francia, pues, a pesar de las irregularidades señaladas y documentadas, el gobierno de Felipe Calderón insistió en su versión de los hechos, mientras que las autoridades francesas defendieron la inocencia de su connacional. La tensión se elevó a tal nivel que se cancelaron las actividades “El Año de México en Francia”.

Años después, Israel Vallarta, el entonces novio de Cassez sigue preso y señala que ha sido objeto de múltiples vejaciones a lo largo de su estancia en el sistema penitenciario mexicano, dichas acusaciones han sido comprobadas ante miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ahora, con el estreno del documental en Netflix, se difundieron diferentes declaraciones en relación el caso, donde el montaje televisivo para el programa de Carlos Loret de Mola y el uso parcial del aparato coercitivo del Estado, figuran entre otros señalamientos como la tortura y otras violaciones al debido proceso.

Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia, señaló que Calderón no podría hacer nada en el caso Cassez (Foto: Reuters)

Por su cuenta, Calderón Hinojosa, aseguró que el líder francés utilizó el caso como bandera publicitaria con fines electorales sin importar la correcta aplicación de la justicia; sin embargo, las declaraciones del presidente europeo tuvieron una relevancia excepcional, pues usuarios en redes sociales resaltaron el poderío de García Luna sobre Calderón en materia de seguridad.

De tal modo que publicaciones como “¿ O sea que quien gobernaba en realidad era Genaro García Luna? Chale, con razón tanto complejo acumulado en Felipe Calderón ni ganó una elección, ni gobernaba, ni nada, es más, posiblemente ni es el padre de las crías de Márgara” o “Sobre el montaje de VALLARTA //CASSEZ, impactante declaración del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy!! Calderón era un pelele, el poderoso era Genaro García Luna”, se difundieron a la luz de la perspectiva francesa.

El caso de la presunta banda Los Zodiaco nunca ha quedado suficientemente claro, pues de acuerdo con una primera versión, se señaló que Israel Vallarta era el líder de la misma; asimismo, la legitimidad social de dicha acusación radicaba en la difusión en vivo del arresto, pues suponía flagrancia; sin embargo, con el tiempo se demostró que lo que millones de mexicanos vieron en sus pantallas se trató de un montaje televisivo con la finalidad de legitimar un discurso hegemónico, pero dicho factor no ha sido determinante para que Vallarta quede en libertad.

