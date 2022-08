El PAN se aferra contra Jaime Bonilla: de nuevo, promovieron recurso para sacarlo del Senado

El PAN promovió otro recurso contra Jaime Bonilla (Foto: Twitter / @Jaime_BonillaV)

El Partido Acción Nacional (PAN) volvió a promover un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que a Jaime Bonilla se le retire su escaño en el Senado de la República, esto por presuntamente violar el 125 constitucional.

Aún después de que el mismo TEPJF concediera Bonilla Valdez el regreso a su puesto como senador, el albiazul interpuso el viernes 26 de agosto un recurso per saltum, el cual, de acuerdo con la RAE, se eleva ante un tribunal administrativo cuando ha habido un recurso de apelación contra la decisión de un alcalde o el acuerdo de un concejo municipal y no hay respuesta, de alguna de estas agencias, pasado el tiempo legalmente estipulado.

De acuerdo con el partido dirigido por Marko Cortés, Jaime Bonilla violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) por presuntamente agotar su derecho representativo, esto al desempeñarse como senador, gobernador y, nuevamente, senador, pues el Artículo 125 establece que puede desempeñar, a la vez, dos cargos de elección federal.

“Jaime Bonilla se encuentra ejerciendo y ostentando un cargo que, en el concepto de esta demanda, fue extinguido ipso jure el 1 de noviembre de 2019, en el hecho notorio de haber protestado e iniciado el ejercicio del cargo de Gobernador Constitucional de Baja California”, sostiene el PAN.

Dicho recurso se presentó a pocos días de que diera inicio el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde Bonilla se desempeñará, a partir del jueves 1 de septiembre, como senador de la república en representación de Baja California.

Sin embargo, cabe recordar que desde el 10 de agosto de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sentencia de Sala Regional Guadalajara que impedía a Jaime Bonilla regresar al Senado de la República, motivo por el cual se instruyó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión permitiera la incorporación de Bonilla Valdez.

Al respecto, la Sala Superior determinó que “el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien presentó el medio de impugnación, carecía de legitimación para controvertir un acto del orden federal, como lo es la reincorporación del recurrente al Senado de la República”.

El periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de septiembre (Foto: Cuartoscuro)

“En consecuencia, la Sala Superior revocó lisa y llanamente la resolución impugnada, dejando sin efectos los actos emitidos en su cumplimiento. Además, vinculó a la Comisión Permanente del Congreso para que convoque a Jaime Bonilla Valdez a efecto de que se reincorpore a su cargo de senador de la República (SUP-REC-223/2022 y acumulado)”

De tal modo que el PAN, a nivel federal, insistirá en retirar el escaño al abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por haber ejercido, durante dos años, como gobernador de Baja California y, después, querer regresar al legislativo federal, cargo por el que fue electo en 2018.

En relación a la determinación de la Sala Superior, Jaime Bonilla expresó que se hizo justicia, pues la controversia que existía respecto a su regreso a la Cámara de Senadores era una situación que él había denunciado como impropia de los mecanismos del Estado de derecho.

“Con gusto les informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me ha regresado el derecho de representarlos, un derecho que injustamente se me había retirado”, expresó en sus redes sociales. Por lo que se espera que el próximo jueves, el ex gobernador de Baja California continúe con su quehacer legislativo, al menos, hasta que el recurso promovido por el partido de oposición tenga el efecto deseado por la parte quejosa.

