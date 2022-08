Balanza comercial de México registró un déficit de 18 mil 904 mdd en los primeros siete meses de 2022

Un Barco con Contenedores en el Mar Mexicano. EFE/Sader

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegiI informó que la balanza comercial de México presentó un déficit de 18 mil 904 millones de dólares en los primeros siete meses de 2022.

Detalló que solo en julio de 2022 la información oportuna de comercio exterior registró un déficit comercial de 5 mil 959 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 mil 998 millones el mismo mes de 2021.

El desequilibrio comercial estuvo relacionado con el sector petrolero, donde las exportaciones mexicanas fueron de 24 mil 522 millones de dólares y las importaciones llegaron a los 44 mil 689 millones de enero a julio de 2022.

En julio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una reducción mensual de 0.26 %, resultado neto de una caída de 6.05 % en las exportaciones petroleras y de un aumento de 0.24 % en las no petroleras.

Las exportaciones mexicanas

Planta automotriz en Puebla. EFE/Hugo Ortuño/Archivo

Las variaciones más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la siderurgia (29.5 %), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (16.4 %), de productos automotrices (12.5 %), de alimentos, bebidas y tabaco (10.9 %) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (6.9 %). A su vez, el avance anual en las exportaciones de productos automotrices se debió a aumentos de 9.5 % en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 29.4 % en las dirigidas a otros mercados.

Los incrementos más importantes se registraron en las exportaciones de café crudo en grano (113.4 %), de aguacate (65 %), de mango (41.3 %) y de legumbres y hortalizas frescas (8.6 %), señaló el Instituto

En contraste, las disminuciones más relevantes se presentaron en las exportaciones de fresas frescas (85.1 %) y de ganado vacuno (23.5 %).

Crecen las importaciones

El Inegi señaló que en julio de 2022, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 52 mil 464 millones de dólares, un incremento anual de 16.7%.

Dicha tasa fue resultado de aumentos de 19.8 % en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 77.8 % en las de bienes de consumo petroleros, tales como gasolina, gas butano y propano.

(Foto: Cuartoscuro)

Gobierno de México no ve su salida del T-MEC

En medio de la disputa comercial entre México con sus socios, Estados Unidos y Canadá, por el tema energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en resolver las recientes disputas comerciales y descartó una eventual salida del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC.

Estados Unidos y Canadá, que también forman parte del TMEC, anunciaron en julio la solicitud de conversaciones en el marco del convenio, señalando las políticas energéticas mexicanas de discriminatorias y de socavar a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos.

Este jueves 25 de agosto, el mandatario mexicano expresó: “Yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos”, dijo el Ejecutivo mexicano en conferencia de prensa. “No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos”.

El miércoles, el canciller Marcelo Ebrard anticipó que la expectativa de la nación latinoamericana era llegar a un acuerdo y fue enfático en que no se propondrá abandonar el acuerdo.

Según las reglas del TMEC, si una queja como las presentadas por Estados Unidos y Canadá no se resuelve dentro de un lapso de 75 días, se puede solicitar a un panel de disputas revisar los reclamos.

SEGUIR LEYENDO: