“No nos vamos a salir”: Tatiana Clouthier negó que México haya violado el TMEC

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, se unió a las voces a favor de que México continúe en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), por lo que destacó que el país no se va a salir del acuerdo tripartito.

En medio de su disertación que ofreció en la reunión plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, la exlegisladora sostuvo que las molestias en materia energética que presentaron las dos naciones del América del Norte se resolverán en un panel, pues no buscarán que ésta sea resuelta mediante una controversia.

“No nos vamos a salir del Tratado de Comercio junto a Estados Unidos y Canadá”

Asimismo, insistió en que México no ha cometido ninguna falta, pues sentenció que todas las acciones que se han emprendido se encuentran dentro de los parámetros permitidos, por lo que confío en que las disputas llegarán a buen puerto.

Me dio mucho gusto regresar a la #plenaria de mis compañer@s #diputados, ahora desde el Ejecutivo Federal, a compartirles algunas de las #acciones que realizamos en @SE_mx y a plantearles algunas #leyes que requeriríamos que impulsen desde el espacio en donde ell@s se encuentran.

Además de hablar del tema económico a nivel internacional, la funcionaria explicó que la economía nacional tuvo un aumento debido a que se marcó un récord de Inversión Extranjera Directa con respecto a lo que se promedió en 2021.

“Se registró una cifra récord de Inversión Extranjera Directa (de) 49.2% respecto al mismo periodo de 2021, para situarse en 27 mil 512 millones de dólares”, puntualizó Clouthier Carrillo, aunque detalló que en lo anterior no se tomaron en cuenta las operaciones atípicas como la inversión extranjera que registró un incremento del 12%.

Finalmente refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.9% durante el segundo trimestre del año, así como la tasa anual que ascendió 1.9% en términos reales.

Marcelo Ebrard defendió permanencia de México en el TMEC

Marcelo Ebrard aprovechó su reunión con jóvenes para abordar el tema internacional (Foto: Twitter/@m_ebrard)

Retomando el tema del TMEC, el pasado miércoles 15 de agosto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, garantizó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá continuará, puesto que el gobierno federal no lo va a poner en riesgo.

Durante la XLII Entrega de la Medalla al Mérito Industrial e Industriales Distinguidos en Jalisco, el canciller señaló que para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una pieza fundamental para impulsar el desarrollo del país.

“(El tratado) es una pieza principal de la estrategia que el gobierno impulsa, es decir, en ningún momento vamos a poner en riesgo el tratado, ni su futuro, no tendría sentido económica, sería ir contra lo que nos conviene, contra lo que hemos logrado”

AMLO expresó que “no existe ninguna posibilidad” de salirse del TMEC

AMLO defendió permanencia de México en el TMEC (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Asimismo, este jueves 25 de agosto, durante la conferencia matutina el mandatario mexicano sentenció que “no existe ninguna posibilidad” de que México se salga de TMEC, además de destacar la buena relación y respeto que tiene con los Estados Unidos.

“Nos necesitamos mutuamente, o sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México”

Aunado a lo anterior, el tabasqueño confió en que los conflictos se van a resolver, ya que apuntó a que existe voluntad entre ambas administraciones federales porque se llegue a un acuerdo que beneficie a las dos naciones.

No obstante, López Obrador sentenció que los Estados Unidos no debieron solicitar la consulta, ya que consideró que no existían motivos porque días antes se había reunido con empresarios, así como con el embajador de EEUU en México, Ken Salazar.

