“Mi mejor momento es estar como independiente”: sólo pasaron 7 días y Shamir Fernández se sumó a Morena

(Foto: Facebook/Shamir Fernández Hernández) (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Shamir Fernández, diputado federal que militó por más de 25 años en el PRI, se sumó a la bancada parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto después de haber sostenido que estaría por algún tiempo como legislador independiente.

Este jueves 25 de agosto, durante la ceremonia de inauguración de la reunión plenaria de la bancada parlamentaria de Regeneración Nacional, Fernández Hernández formalizó su indexación al partido con más representantes en San Lázaro, con lo que se puso fin a la incertidumbre de la salida del legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para darle la bienvenida, estuvo Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en la Cámara Baja, quien sostuvo que Shamir Fernández es un hombre congruente y paciente: “dentro de su paciencia esperó a que efectivamente se hicieran válidos los principios y las luchas que él siente, que le dieron la razón para incorporarse a la política”.

“No las encontró y él cree y está convencido que los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que los principios de opción preferencial por los pobres para garantizar una plena justicia social en México, son lo que defiende nuestra coalición, nuestro movimiento, nuestro partido”

Cabe recordar que el ex priista dio su anuncio de salida del tricolor el pasado 18 de agosto y, durante la rueda de prensa que congregó para tal efecto, aseguró que sería mejor que esté como diputado independiente; sin embargo, no descartó la posibilidad de poderse sumar a otra bancada parlamentaria, aunque evitó decir que ésta sería la de Morena.

“Yo si estoy seguro que mi mejor momento ahorita es estar como independiente […] si yo concuerdo con otro partido que tenga los mismos ideales que su servidor, con mucho gusto estaría sumándome, pero no hay un tiempo definido”

Asimismo, durante la conferencia, especificó que su salida del PRI atiende a la dirigencia nacional, integrada por Alito Moreno y Carolina Viggiano, presidente y secretaria general, respectivamente, quienes no escuchan ni atienden a las bases de la militancia y sólo mantienen los intereses de las cúpulas en la agenda priista.

Shamir Fernández se salió del PRI por la mala dirección de Alito Moreno (Foto: Twitter / @shamir_fdz / Cuartoscuro)

“El Revolucionario Institucional se ha desviado de sus ideales, principios y valores con los cuales yo me identifiqué y dediqué con pasión mi vida […] siempre anteponen los intereses personalísimos de unos cuantos sobre el interés colectivo de su militancia”

También especificó que su salida del PRI no atienden a ninguna aspiración al corto plazo, esto por que el diputado es representante del Distrito 6, Torreón, Coahuila, entidad que en 2023 definirá nuevo gobernador; sin embargo, ante la especulación dejó claro que no busca ser candidato: “No tengo ninguna intención de buscar ninguna candidatura, no me están ofreciendo ninguna candidatura”.

Cabe destacar que sus críticas se centraron en la dirigencia nacional del partido; esto quiere decir que sus señalamientos no fueron dirigidas a Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, ni a Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en San Lázaro, ni a la dirigencia estatal del tricolor.

Finalmente, durante la conferencia de la semana pasada, Shamir Fernández señaló que cuando decida afiliarse nuevamente a algún partido, lo hará con el que más coincida a sus ideales, pues este es el motivo de su salida del PRI, por lo que no descartó una posible afiliación a algún partido afín a la Cuarta Transformación (4T), misma que quedó confirmada en la tercera reunión plenaria de Morena.

