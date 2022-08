Empresarios y el clero, los grupos que respaldan a Enrique Vargas para ganar la elección del Edomex

(Foto: IG @enriquevargasdelv)

Las elecciones del 2023, en las cuales se definirán a los nuevos gobiernos en Coahuila y Estado de México -ambas entidades encabezadas por el PRI- será una contienda intensa en la que los partidos políticos y personajes de influencia están moviendo sus piezas.

Pero dentro del ajedrez político, la “joya de la corona” es el Estado de México, ya que además de ser la entidad que vio nacer al importante Grupo Atlacomulco -semillero de destacados políticos priistas- también es el estado más poblado del país, por lo que será primordial qué partido tenga el control de este botín electoral con miras a la sucesión presidencial de 2024.

Es por eso que desde ahora, la batalla por el Estado de México se está tornando cada vez más fuerte, por lo que grupos de interés ya se están acercando a los distintos lados de la balanza política.

Uno de estos grupos es el de los empresarios mexiquenses, quienes, de acuerdo con el periodista Salvador García Soto, hace unas dos semanas sostuvieron un encuentro en una propiedad de la familia El-Mann Azri, ubicada en la Ciudad de México y en donde un sector de los industriales se reunió con el líder de los diputados del PAN en el Estado de México y eventual candidato de ese partido para gobernar la entidad, Enrique Vargas del Villar.

En su columna publicada en El Universal, García Soto detalló que al cónclave también acudieron algunos representantes religiosos como el vicario de la Arquidiócesis Primada de México, monseñor Andrés Luis García Jasso, en donde además de hablar de los comicios para gobernador del próximo año en el Edomex, también charlaron sobre la situación en general en el país.

El periodista señaló que de acuerdo con el testimonio de algunos asistentes, en la reunión se hicieron fuertes comentarios criticando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas como el manejo económico, la pérdida de inversiones y la persecución contra empresarios; por lo que se les escuchó molestos con el presidente y cuestionando la política de seguridad y la falta de justicia en los casos en los asesinatos de sacerdotes y religiosos.

El columnista destacó que hubo empresarios que plantearon que Morena y el gobierno intentarán hacer una “elección de Estado” en el 2023 y que los recursos públicos, a través de programas sociales, fluirán en gran cantidad con la intención de ganar votos y controlar el poder en un estado considerado estratégico para la consolidación de Morena como la fuerza política dominante y también rumbo a la presidencia en 2024.

Bajo este escenario, la invitación a Enrique Vargas fue para expresarle su respaldo para que encabece la alianza Va por México conformada por el PRI, PAN y PRD para ganar la entidad.

“‘¿Cuánto le puede meter el presidente a la elección mexiquense?’, preguntó uno de los hermanos El-Mann, anfitriones de la reunión. Uno de los asistentes del PAN le respondió que al menos unos 1,500 millones de pesos, a lo que el empresario atajó de inmediato: ‘Pues nosotros te damos el doble para que los derrotes y les ganes el gobierno mexiquense’, dijo el anfitrión del encuentro, dirigiéndose a Vargas del Villar”, resaltó Salvador García Soto.

El periodista señaló que una semana y media después de la reunión, el PAN organizó una reunión en el Teatro Morelos de Toluca, denominada “Encuentro de Militantes” a la que convocó a sus dirigentes nacionales, gobernadores, diputados y senadores, para hablar de la “fortaleza del panismo” y presentar al diputado Vargas como su propuesta para la candidatura al gobierno del Estado de México.

García Soto destacó que los anfitriones de la reunión de apoyo a Vargas del Villar, los hermanos El-Mann Azari, son los socios mayoritarios del Fideicomiso de Bienes Raíces Fibra Uno, y han sido señalados en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde marzo de 2020, por ingresar recursos ilícitos al sistema financiero y ocultar sus ingresos reales al fisco.

La denuncia presentada desde hace dos años señala que sin comprobar actividades de comercio exterior, los dueños de Fibra Uno realizaron y recibieron transferencias bancarias en cantidades millonarias de recursos desde el extranjero, que no fueron reportados al SAT.

Citando una nota periodística realizada por un diario nacional, André El-Mann, el apoderado legal de varias empresas, sumó mil 156 transferencias internacionales del 8 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2019 por 49.7 millones de dólares, 2.4 millones de euros y 6 mil 525.9 millones de pesos. El dinero fue transferido a Estados Unidos, España, Israel, Reino Unido, Canadá, Suiza, Singapur, Hong Kong, Panamá, Eslovaquia, Perú, Alemania, Belice, Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Guatemala, resaltó el columnista.

Salvador García Soto destacó que en la denuncia se señala a Max El-Mann, a quien la UIF le encontró que de 2015 a 2019 hizo 20 transferencias internacionales -18 de ellas a Estados Unidos-, por 103.9 millones de pesos.

“El dinero ingresó a cuentas de The Northern Trust Company, Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank, Sabadell United Bank, Regions Bank, Banco de Crédito del Perú, HSBC Private Bank, Citibank NA y Banco Inbursa. En 2018 envió a cuentas propias 22.8 millones de pesos y entre ese año y el siguiente recibió transferencias desde Alemania por 1.5 millones de pesos sin que se haya registrado el nombre de la persona que ordenó la cantidad a favor de Max El Mann. Como representante legal de siete empresas, Max también envió 39 millones 46 mil dólares y 9 millones 51 mil pesos a EU y Emiratos Árabes. Y como representante legal de Fideicomiso Fibra Uno recibió 15 transferencias internacionales por 2.9 millones de dólares”, apuntó.

El periodista finalizó su columna señalando que aunque Enrique Vargas es sin duda la carta panista para la gubernatura mexiquense y ya cuenta también con el apoyo del PRD para que encabece la candidatura de la Alianza Va Por México, el problema es que el PRI aún no define quién será su candidato.

“Es tal el apoyo que trae Vargas del Villar para su proyecto, que dos de los tres partidos de la coalición opositora lo impulsan y, si no hay un entendimiento con el PRI, la Alianza Va por México, que hoy presumen ‘fuerte y sólida’ podría romperse en el Edomex con lo que la contienda podría dividirse en tercios restando fuerza a la oposición y favoreciendo a Morena”, finalizó.

