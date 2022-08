Aumentó a 4 millones la cifra de personas de bajos recursos: “Este gobierno se convirtió en una fábrica de pobres”

Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN, pidió a su gente, presentar propuestas para superar la pobreza y la inseguridad. (Foto: PAN.ORG)

El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió a las y los diputados panistas defender a México en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el primero de septiembre, además los convocó a presentar un conjunto de propuestas para superar la pobreza: ”este gobierno se convirtió en una fábrica de pobres al aumentar en 4 millones el número de personas de escasos recursos”.

“Retamos al gobierno federal que, si realmente quiere ayudar a la gente, apruebe el Seguro de Desempleo”, sostuvo Cortés Mendoza, al tiempo que pidió a los legisladores presentar propuestas para reactivar la economía.

Sostuvo que Acción Nacional debe ser quien presente soluciones a través del Paquete Económico 2023, para que la gente humilde pueda superar la pobreza. Por ejemplo, presentando la iniciativa para el Seguro de Desempleo.

Y es que días atrás el dirigente del PAN retó a legisladores de Morena a sacar de la congeladora varias iniciativas de Acción Nacional como el seguro de desempleo. “Le exigimos presidente que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente a sus corcholatas, mejor póngase a trabajar en favor de México, porque a partir de su gobierno estamos peor en economía, seguridad y salud”, destacó.

Acción Nacional está en contra de la militarización y a favor de una policía civil. (Foto: Marko Cortés/@MarkoCortes)

Cortés, quien en repetidas ocasiones ha reiterado que no van a aprobar ninguna reforma constitucional para desaparecer al INE, ni para terminar de militarizar la Guardia Nacional, ni cualquier otra reforma encaminada a destruir a México o limitar libertades; en materia de seguridad, el líder panista solicitó presentar iniciativas para fortalecer la capacitación de las policías estatales y municipales, para poder combatir la delincuencia y la inseguridad y fue enfático a su rechazo a la militarización de la seguridad pública, porque solo las dictaduras tienen policías militares, mientras que las democracias tienen policías civiles.

“Lo decimos claro, con Acción Nacional no cuenten para ello, nosotros queremos una policía civil, nosotros apostamos porque regrese el federalismo, el apoyo a los estados para que tengan policías fuertes y exigiremos en el Presupuesto de Egresos de la Federación regresen los recursos para la seguridad municipal, el Fortaseg”, precisó.

Aprovechó para convocar a los legisladores, cuidar la coalición legislativa Va por México para dar la batalla en defensa del INE, las instituciones y la democracia, porque este gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para mantener el poder y para ello, les pidió impulsar a los mejores perfiles en la elección de los nuevos consejeros electorales y los pidió a defender, sin titubeos, al INE.

PAN sostiene que si trabajan en unidad podrían ganar la Presidencia de la República en el 2024. (Foto: Archivo).

“Defendamos al Instituto Nacional Electoral, defendamos la democracia, con toda fuerza, con toda determinación, debemos cuidar lo logrado, lo avanzado. El INE, antes IFE, le dio viabilidad democrática, alternancia a nuestro país”, destacó.

Hace unos días, Cortés escribió en su cuenta de Twitter: “Morena nos dejó claro que debemos cuidar al INE porque a ellos no les gusta la democracia, no quieren un árbitro imparcial porque les impedirá violar la ley e imponerse por la fuerza bruta, pero no lo van a lograr, en el 2024 corregiremos el rumbo de México”

El dirigente Nacional del PAN consideró que la contienda de 2024 será de gran contraste entre quienes quieran continuar con lo malo y los que quieran corregir el rumbo de México: “Si hacemos lo necesario y salimos en unidad, vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024″, concluyó.

