Profeco: estas son las bebidas y alimentos que pusieron en riesgo la salud de los mexicanos

Es muy común ir al supermercado y confiar en lo que dicen los etiquetados que tienen los productos, sobre los ingredientes que contienen o la cantidad de producto que indica tener. Sin embargo, las marcas no siempre cumplen con lo que prometen al consumidor, ya sea porque no contienen los ingredientes que indican, o porque contienen menos producto del que prometen.

Y para dar a conocer a aquellas marcas que engañan a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace estudios periódicos para analizar a algunas marcas y determinar cuáles si cumplen con lo que tienen en su etiquetado y cuáles no. Aquellas que no cumplen con lo prometido, son sancionadas, e incluso, se ha llegado a pedir que se retire el producto que no cumple con sus especificaciones del mercado.

Recientemente, la Profeco dio a conocer que hizo un estudio a marcas de salchichas, nuggets de pollo y carnes de hamburguesa que se venden el los supermercados, y dio a conocer a las marcas que no cumplen con lo que dice su empaque, aunque también dio a conocer a las que sí lo cumplen.

Sin embargo en el pasado han dado a conocer a algunos otros productos que incumplen con lo que prometen. Acá un listado de estas marcas:

Salchichas

En 2020, la Profeco evaluó distintos estándares de las salchichas, como la calidad sanitaria, proteína, grasa, tipo de carne y etiquetado. Descubrió que algunas no cumplían con las normativas y hasta tenían algunos detalles engañosos.

Estas fueron:

- Parma Sabori “al natural”: Señala estar hecha de pavo que realmente es pollo. También tiene conservadores.

- Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera son las que más mienten en su etiqueta.

- El producto con más irregularidades fue la salchicha Fud Cuida-t+, porque de acuerdo con la Procuraduría no está elaborada de pavo, sino de pollo. Su cantidad de sodio es normal y no está reducida en grasa, una mala noticia para quienes la tomaron para su dieta.

Carnes de hamburguesa

Según un análisis de la Profeco, hecho recientemente, posiblemente la carne de hamburguesa que compras en el supermercado, no es en realidad carne. En otro análisis realizado en 2019, se pusieron a prueba 35 productos de los más consumidos en México, y el principal problema que se detectó fue que mienten con el ingrediente principal que aparece en la etiqueta.

Esto quiere decir que posiblemente compraste arrachera que está rebajada. En el caso de las canes de hamburguesa de pollo, algunas tienen piel, como las de las marcas Del Día, Pilgrims, y Tyson KIDS. En otros casos no se pudo comprobar de qué es la carne. Entre estas se encuentran: American Beef Steak burger Arrachera, Bachoco Trosi Hamburguesa Arrachera, Bachoco Trosi Hamburguesa Sirloin, Griller’s Sirloin y Great Value Arrachera, Carne para hamburguesa Soriana, Valley Foods Sirloin, entre otras.

Nuggets que no son de pollo

En 2019, Profeco realizó un análisis a 35 marcas de nuggets de pollo. (Foto: Profeco)

En abril del 2021, la Revista del Consumidos analizó 11 marcas de nuggets de pollo congelado, y cuatro de pollo listo para comer. Las marcas que reprobaron este análisis por no contener ni dos terceras partes de carne de pollo, fueron:

- Del Día Nuggets de Pollo con 20%.

- Del Día Nuggets de Pollo con Life’sDHA con 21%.

- Bachoco Nuggets de Pechuga de Pollo con 39%.

- Great Value con 48%.

- Griller’s con 49%.

Quesos que pueden ser riesgosos para la salud

La Revista del Consumidor, recientemente, analizó 33 marcas de quesos Oaxaca y como resultado, se supo que más de la mitad engañaron con su etiquetado, no son quesos o hasta representan un riesgo para la salud.

Hubo marcas en las que se detectaron hongos, levaduras y microorganismos patógenos como Staphylococcus aureus. Estas fueron: Don Lucas R.S. Queso Tipo Oaxaca, venta a granel; Productos Lácteos HP, imitación Queso Oaxaca.

Entre las que incumplieron las normas, están: Don Lucas R.S. queso tipo Oaxaca, México, para su venta a granel; La Pilarica queso Oaxaca, México, para venta a granel; La Vaquita Queso tipo Oaxaca, México, para venta a granel; Mi Queso Amelia Oaxaca, México de 440 gramos; NocheBuena Queso Oaxaca Artesanal, México, de 400 gramos, entre otros.

La Profeco dio a conocer algunas marcas de queso Oaxaca en las que se encontraron hongos y levaduras. (Foto: Twitter/@ElMundoInforma1)

Mezcales que arriesgan la salud de los consumidores

Si de bebidas alcohólicas se trata, la Profeco dio a conocer, el pasado mes de febrero por medio de un boletín, qué marcas de mazcales engañaban a los consumidores y arriesgaban su salud. En esa ocasión, se analizaron 36 productos: 8 mezcales comerciales y 28 artesanales.

El peor calificado fue el Gusano Rojo, que incumple con la NOM-070 de alcoholes superiores. La norma fija como mínimo 100mg/100ml de alcohol anhidro y los productos con menor cantidad no deben denominarse mezcal.

Patelitos que Profecó evidenció

Por último, algunos de los productos que más sorprendieron a los consumidores, pues son alimentos muy consumidos entre los mexicanos, fueron los pastelitos. De estos, se analizaron 25 tipos comercializados en tiendas y cadenas de autoservicio.

Los peor calificados fueron las presentaciones de Vualá Swich y Vualá Swich Roll, pues brindaron información engañosa en su etiquetado, mintiendo sobre el contenido de azúcares.

Además de estos, hay muchos otros que se suman a la lista. No obstante, también hay mediaciones y las empresas toman estas alertas para ajustar sus contenidos y etiquetas, con el objetivo de alcanzar regulaciones y no desaparecer en los pasillos de los supermercados.

