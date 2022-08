Detuvieron a integrantes del grupo musical “La Ventaja” por hacer apología del delito en Navolato

Detuvieron a un grupo musical en Navolato por hacer apología del delito (Foto: Twitter/@Mtro_CCastaneda)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaron la detención de miembros de una agrupación musical la cual se encontraba filmando un video en el que hacían apología del delito. Las detenciones se realizaron en Navolato, Sinaloa.

Los integrantes de la banda fueron enviados al tribunal de Barandilla en el municipio de Navolato. Las autoridades implementaron un operativo especial con el fin de interceptar a los hombres armados, sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que eran miembros de un grupo musical identificado como La Ventaja.

Los integrantes de la banda fueron enviados al tribunal de Barandilla en el municipio de Navolato (Foto: Twitter/@Mtro_CCastaneda)

La detención se efectuó después de un reporte que avisaba de la presencia de hombres armados y diversos vehículos de lujo en el lugar. Además se aseguraron 11 camionetas. Cabe recalcar que los músicos no contaban con los permisos correspondientes para grabar el video musical.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó que las acciones ocurrieron derivado de un reporte al 911, que alertaba de personas armadas en el crucero con la carretera la 50, en la sindicatura de San Pedro.

Al atender un reporte sobre la presencia de civiles armados, elementos de la #PEPSinaloa aseguraron 11 camionetas así como a varias personas, sin embargo,se trató de una agrupación que grababa un videoclip haciendo apología del delito, esto en Navolato. Se remitieron barandilla. — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) August 23, 2022

Las autoridades no han reportado el número exacto de personas aseguradas, pero se sabe que fueron detenidas por alterar el orden público y hacer apología del delito.

La relación del narco con la música

“Cuatro letras tiene el cartel de donde soy, Grupo Élite para el combate, como “El Doble R”, así conocido soy”, es la letra con la que comienza el narcocorrido que en el año 2020 la agrupación Los Alegres del Barranco dedicó a Ricardo Ruiz Velasco, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La canción cobró relevancia tras lo hechos ocurridos tanto en Jalisco como en Guanajuato donde se registraron narcobloqueos, incendios de vehículos y le prendieron fuego a diversos establecimientos comerciales.

“Yo soy de Jalisco, un saludo al 03″ es otra de las frases que apercen en la canción. Según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ruiz Velasco trabajó bajo las órdenes de Juan Carlos González, El 03, creador de los grupos de élite del CJNG para disputarse el territorio con el Cártel Santa Rosa de Lima (Guanajuato, Zacatecas, Querétaro), Los Viagras (Michoacán) y La Familia Michoacana.

El presente año, en el mes de julio, se publicó otro narcocorrido alusivo al Doble R o El Tripa (como también se le conoce), la composición musical se llama Señor miedo y es autoría del grupo Fuerza Regida.

Señor Miedo, el narcocorrido dedicado al Doble R cuenta con más de 4 millones de visualizaciones (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

En la la canción puede oírse que la letra hace referencia a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, pues en una de sus líneas dice: A la orden de Nemesio, ya saben que lo aprecio. El video cuenta con casi 4 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube y muestra diversas personas armadas y con chalecos, así como varias camionetas.

También el grupo musical Los Tigres del Norte realizaron una composición musical para el Narco de narcos, Rafael Caro Quintero en el año 2009. Es considerado uno de los narcotraficantes más importantes a nivel internacional, fundó el Cártel de Guadalajara y diferentes artistas le han compuesto canciones.

“En la prensa publicaron, por fuente de una embajada, en un rancho del desierto, allá en Búfalo, Chihuahua, había diez mil toneladas de la famosa manzana”, dice una de las primeras estrofas del narcocorrido titulado R. Uno.

La canción culmina con: “El horno no está pa bollos, huele a azufre del infierno. Lo acusan de muchas cosas, casi me lo estoy creyendo. Yo no miro más que un paso de la caldera al infierno”

SEGUIR LEYENDO: