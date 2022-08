“Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá”: Luis Donaldo Colosio Riojas descartó buscar la presidencia de México

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, descartó que este en sus planes buscar la presidencia de México (Foto: Cuartoscuro)

Las elecciones presidenciales de 2024 están a la vuelta de la esquina y la tensión se ha comenzado a sentir en la esfera política mexicana ya que se comienza a especular quiénes serán las y los aspirantes a sentarse en la silla del águila durante el próximo sexenio.

No obstante, dicha situación tiene sin cuidado a Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de la ciudad de Monterrey en Nuevo León, quien aseguró que no competirá por la presidencia en los próximos años.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, llegar a la presidencia no forma parte de sus metas personales y aseguró tenerle mucho respeto al cargo por la responsabilidad que conlleva.

“Es un gran cargo, un gran trabajo. Muchísimas vidas dependen de ese cargo de que se haga bien, por eso mismo lo trato con tanto más respeto, no es una chambita nomás”, enfatizó Luis Donaldo Colosio Riojas.

Luis Donaldo Colosio Riojas es hijo de Luis Donaldo Colosio candidato a la presidencia de México asesinado en Tijuana (FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Uno de los factores principales por los cuales Luis Donaldo Colosio Riojas ha descartado buscar la presidencia de México tiene que ver con el asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio, ocurrido la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

En aquel entonces, Luis Donaldo Colosio era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, no obstante, en su arribo a un mitin en Baja California, el también extitular de la Secretaría de Desarrollo Social caminaba entre la multitud cuando recibió dos impactos de bala que terminaron con su vida.

Si bien dicho hecho quedó grabado en la memoria histórica de todo el país, en Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo un impacto aún mayor que, aunque no lo alejó completamente de la política, sí influyó para que actualmente el alcalde de Monterrey no busque la presidencia de México.

“Me resulta absurdo que la gente piensa que quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá, no va por ahí, no va por ahí”, declaró Colosio Riojas en entrevista con medios locales.

Adicionalmente, el alcalde de Monterrey reconoció el daño que la candidatura de su padre a la presidencia ocasionó a su familia y reiteró tenerle mucho respeto al cargo.

“Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá, a mí a mi familia, es algo que le tengo mucho respeto, no es mi meta”, enfatizó Luis Donaldo Colosio Riojas.

Luis Donaldo Colosio Riojas pidió a AMLO reconsiderar la militarización del país

El alcalde de Monterrey advirtió sobre los riesgos que traería al país una militarización (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM)

La Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador se han mantenido en la mirada pública después de que el mandatario tabasqueño revelara la intención que tiene de fusionar ambas instituciones.

La iniciativa del presidente de México propone que la Guardia Nacional -institución creada en un inicio con carácter civil- ahora dependa en su totalidad de las fuerzas armadas mexicanas, situación que ha alertado y causado conmoción tanto entre la ciudadanía como en analistas, políticos en incluso organismos internacionales.

Bajo ese tenor, Luis Donaldo Colosio Riojas hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere los riesgos que una militarización del país traería, ya que considera que dicha medida únicamente elevará el conflicto de inseguridad y violencia que azota a México.

“El día de mañana más niñas y niños huérfanos, tendremos más madres que se quedan sin familia, esposas que se quedan en la viudez, sobre todo, familiares, que se quedan sin sus seres queridos”, advirtió el militante de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano (MC).

El alcalde de Monterrey advirtió que la integración de la Guardia Nacional a Sedena provocaría un choque entre instituciones (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Adicionalmente, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que si la seguridad civil queda en manos de una institución militar habrá un choque entre ambas instituciones por lo que instó a reconocer la importancia de cada dependencia desde su propia trinchera.

“Entonces, desde aquí insistimos que la guerra no hace la paz, que la respuesta no es la militarización, y que los cuerpos militares y las fuerzas de Seguridad Pública y de Defensa Nacional han sido sobreutilizadas para labores que no solamente no les corresponden, sino que van en contra de su formación y le faltan al respeto a la investidura de la institución castrense”, indicó el alcalde de Monterrey.

Luis Donaldo Colosio Riojas concluyó que la militarización no es el camino para pacificar al país argumentando que México ya ha padecido múltiples olas de violencia que han constatado que el conflicto solo engendra más conflicto.

