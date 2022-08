“Gané una segunda oportunidad”: ex miembro de La luz del mundo contó cómo salió de la secta

Ada Camarena platicó su experiencia dentro de La luz del mundo (fotos: Twitter/@Najosworld)

La iglesia conocida como La luz del mundo ha sido señalada, entre otras cosas, por ser lo que algunas personas han llamado una “secta”. Recientemente su actual dirigente, Naasón Joaquín García, fue trasladado a una prisión en California con una reducción en su condena.

En ese marco, varias personas que han logrado salir de dicha organización han dado a conocer cómo fue su vida bajo esa doctrina y por qué decidieron salir de ella.

Una de esas personas, quien actualmente conduce un podcast en compañía de su hermana titulado Salí de una secta, relató a través de un hilo de Twitter cómo fue su pasado al interior de La luz del mundo.

Abro hilo de mi pasado en LA LUZ DEL MUNDO porque loa lucecitos como chingan que miento y no saben investigar nada o no quieren.

Mi nombre es Ada Camarena y yo nací, crecí y salí de la secta La luz del mundo. Soy 5ta generación y fui un miembro muy activo hasta el 2016 que huí pic.twitter.com/duvs8uO4dy — Gentilucha (@Najosworld) August 22, 2022

Ada Camarena nació, creció y salió de la secta luego de cinco generaciones en su familia que pertenecieron a ésta. Fue a la edad de 14 años que tomó la decisión de bautizarse dentro de dicha iglesia por su propia voluntad; no obstante, con el paso del tiempo se fue dando cuenta de muchas cosas.

“Es difícil decir que no al único camino de salvación que te inculcaron toda tu vida”, recordó la también tiktoker, quien utiliza la plataforma para narrar aspectos de su vida dentro de dicha iglesia, así como para dar actualizaciones sobre el caso de Naasón Joaquín.

Dentro de dicha asociación, fundada en 1926 bajo el contexto de la guerra cristera, Camarena se unió al coro y se sumó a diversas actividades, como clases de inglés, canto y teatro de donde se volvió coordinadora años después.

Así, más tarde comenzó a estudiar enfermería con el fin de poner su “profesión al servicio de mi pueblo”, en “las manos del apóstol de Dios”, es decir, Naasón Joaquín, relató.

Vista general muestra a los devotos que participan en una vigilia de oración en la iglesia La Luz del Mundo, luego de que su líder Naasón Joaquín García fuera detenido en California en 2019 (REUTERS/Fernando Carranza)

La joven, quien decidió salir de la organización religiosa en 2019, cuenta que durante su participación siempre estuvo al servicio de su comunidad, pues brindaba sus servicios como enfermera en los eventos de la iglesia.

Sin embargo, su proceso de salida dio inicio en 2014 con la muerte del anterior líder y hermano de Naasón, Samuel Joaquín Flores. “Todo comenzó a cambiar, incluso yo”, expresó.

“Un año después me empecé a dar permiso de cuestionar qué era lo que creía y me di cuenta de que no era un lugar donde me sentía cómoda”. Ada describe que comenzó a notar ciertos discursos que se pregonaban dentro del colectivo los cuales eran abusivos en contra de las mujeres.

También detectó que circulaba información errónea sobre la salud mental y que existían muchas prohibiciones en ámbitos como viajar o vestir de forma libre. “Comencé a notar como se me quitaban libertades básicas como viajar sin tener que pedir permiso al ministro, o utilizar la ropa que quisiera como quisiera”.

Perdí mi familia, amigos, comunidad mi fé, mi confianza en otros, mi yo, y mucho más, es complicado darse cuenta que toda tu vida a sido una VIL MENTIRA. Pero gané una segunda oportunidad de CONSTRUIR la vida de mis sueños junto con la gente que amo y me apoya. pic.twitter.com/S6YQe8nIFQ — Gentilucha (@Najosworld) August 22, 2022

Por esta razón decidió dejar su casa, pero por miedo al rechazo de su familia continuó fingiendo ser parte de la iglesia durante tres años más. “Empecé a sanar muchísimos aspectos de mi vida y a experimentar otra áreas pero aún no era totalmente libre”, relató.

De acuerdo con su declaración en Twitter, fue hasta una noche de febrero del 2019 que gracias a un video de YouTube titulado “Crecí en una secta (Mi experiencia siendo Testigo de Jehová)” del canal de Mildred Lyons, la joven se dio cuenta de su situación. “Este video me hizo entender cómo yo también estaba en una secta”.

Fue en esas fechas que decidió salir de la organización religiosa; tres meses después fue arrestado Naasón Joaquín acusado de abuso sexual a menores, así como trata de personas. “Me di cuenta que había tomado la mejor decisión al salir de ahí”.

Naason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo obtuvo una reducción en su condena a 13 años en prisión (REUTERS/Ringo Chiu)

Actualmente Ada Camarena habla de su caso a través del podcast que tiene junto a su hermana, quien también tomó la decisión de abandonar La luz del mundo. Comenzó a contar su historia luego de que en enero del 2021 se volvió viral por mostrar su transición al salir de la secta.

“Perdí mi familia, amigos, comunidad, mi fe, mi confianza en otros, mi yo, y mucho más, es complicado darse cuenta que toda tu vida a sido una VIL MENTIRA. Pero gané una segunda oportunidad de CONSTRUIR la vida de mis sueños junto con la gente que amo y me apoya”.

