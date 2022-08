“Morena como los cangrejos, siempre hacia atrás”: Laura Esquivel reprochó a Rosario Piedra por deudores alimentarios

La secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, Laura Esquivel Torres. (Foto: Twitter/@PPMnacional)

La secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Torres aseguró que no es la primera vez que Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) protege todo menos los derechos humanos, por ello, se suman a la demanda de las 300 organizaciones que piden su renuncia.

“En Acción Nacional rechazamos de manera tajante la defensa que realizó Rosario Piedra, titular de la CNDH, para que los deudores alimentarios puedan ser candidatos y solicitamos su renuncia por no respetar los derechos de niñas y niños, puntualizó Laura Esquivel.

Y es que comentó que mientras Yucatán, estado gobernado por Acción Nacional, es referente en incluir en su Constitución, la Ley 3 de 3 en contra de deudores alimentarios, agresores y violadores, para generar certidumbre de que, quienes accedan a cargos de decisión, sean personas que no cuenten con antecedentes en violencia de género en contra de las mujeres; los gobiernos de Morena quieren retroceder.

Muchos son los que quieren la renuncia o destitución de Rosario Piedra Ibarra de la CNDH. (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Morena va como los cangrejos, siempre hacia atrás. Ahora, una de las grandes aliadas del presidente López Obrador, seguramente influenciada por intereses personales, pretende quitar de la ley que los deudores alimentarios sean candidatos, pero eso no lo vamos a permitir”, señaló. Además dejó que claro que no es la primera vez que Rosario Piedra protege todo menos los derechos humanos, por ello, se suman a la demanda de las 300 organizaciones que piden su renuncia.

Esquivel Torres destacó se trata de un retroceso para garantizar los derechos de las mujeres, ya que son los servidores públicos quienes tienen la obligación de rendir cuentas con transparencia y sin conflicto de intereses. ”Esto solo se puede interpretar de que en Morena existe una opacidad de los perfiles políticos, como ocurrió un candidato acusado de acoso y violencia sexual, Félix Salgado, a quien protegieron”.

Por ello AN respalda la propuesta de que sean obligatorias y públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos, y que estos cuenten con una conducta ética, sin tráfico de influencias o abuso de sus funciones.

"Se trata de un retroceso para garantizar los derechos de las mujeres, ya que son los servidores públicos quienes tienen la obligación de rendir cuentas con transparencia". (Foto: pan.org.mx)

“Es indispensable garantizar que quienes pretendan acceder a un puesto político o de poder cumplan con: No ser agresor sexual, incluyendo el acoso y hostigamiento, no ser deudor de pensión alimenticia y no ser agresor de mujeres en el ámbito público o privado”, detalló.

Finalmente, Laura Esquivel lamentó que una instancia como lo es la CNDH, encargada de velar por los derechos humanos de todas las personas, promueva para que se invaliden leyes que velan por los derechos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

“Nuestro total respaldo a quienes desde sus trincheras han levantado la voz en contra de esta violación al adelanto de los derechos de las mujeres, hoy más que nunca debemos proteger las acciones para fomentar una vida libre de violencia”, concluyó.

"No es la primera vez que Rosario Piedra Ibarra, titular de la (CNDH) protege todo menos los derechos humanos": Laura Esquivel. (Foto: Archivo).

¿Qué es la Ley 3 de 3?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, o ‘Ley 3 de 3′, como se la conoce en México, exige que diputados, gobernadores, senadores y funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, presenten tres tipos de declaraciones para ejercer cargos públicos:

1. Patrimonial: deben informar qué activos poseen y cómo los han adquirido a lo largo de su vida.

2. Fiscal: deben probar, vía su declaración de impuestos, que cumplen sus responsabilidades tributarias.

3. Intereses: están comprometidos a dar fe por escrito de que no tienen conflicto de interés en el ejercicio de un cargo como resultado de los trabajos que desempeñaron antes o los aliados políticos -o familiares- con los que cuentan.

