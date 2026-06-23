México

Resurge video de AMLO tras el libro de Ken Salazar: así fue la ruptura con el embajador de Estados Unidos

Un video de la mañanera de agosto de 2024 vuelve a circular tras las revelaciones del libro de memorias del exembajador sobre AMLO y El Mayo Zambada

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La grabación corresponde a la conferencia del 23 de agosto de 2024 y se comparte otra vez este martes, luego de que Reforma difunde extractos de las memorias del exembajador de EU. (Infobae-Itzallana)
La grabación corresponde a la conferencia del 23 de agosto de 2024 y se comparte otra vez este martes, luego de que Reforma difunde extractos de las memorias del exembajador de EU. (Infobae-Itzallana)

Un video de la conferencia mañanera del 23 de agosto de 2024 volvió a circular en redes sociales esta semana. En las imágenes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia desde Palacio Nacional el envío de una nota diplomática al gobierno de Joe Biden.

El motivo del resurgimiento: los adelantos del libro de memorias de Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, en los que señala que AMLO habría estado “muy preocupado” por lo que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera declarar ante la justicia estadounidense.

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La captura ocurre el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto, y el exembajador Ken Salazar sostiene que el operativo sorprende a funcionarios de EU y lo atribuye a la actuación de Joaquín Guzmán López

La cronología: de la captura al extrañamiento diplomático

Todo comenzó el 25 de julio de 2024, cuando “El Mayo” Zambada fue detenido en un aeropuerto de Nuevo México. Según el propio Salazar, el operativo tomó por sorpresa a funcionarios de EU y lo atribuye a la actuación de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también fue arrestado.

Semanas después, en agosto de 2024, Salazar formuló críticas públicas a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano. La respuesta de López Obrador llegó el 23 de agosto: leyó en vivo ante los medios una nota diplomática firmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces a cargo de Alicia Bárcena.

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El entonces presidente fue más lejos al señalar que las críticas no provenían de Salazar como individuo: “Esto no es Ken, Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos”, afirmó. Agregó que esperaba que, tras el extrañamiento, Washington no volviera a pronunciarse sobre asuntos internos de México.

El documento expresaba “profundo extrañamiento” por las declaraciones del embajador y las calificaba como “una acción inaceptable de injerencia que contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos

El 22 de agosto de 2024, la Cancillería, entonces encabezada por Alicia Bárcena, manifiesta “profundo extrañamiento” ante los señalamientos del embajador sobre la reforma judicial y su posible impacto bilateral

En esa misma mañanera, AMLO fue más lejos: “Esto no es Ken, esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos”, afirmó, y confirmó que también se enviaría una nota diplomática a Canadá en los mismos términos.

Según el libro, fue precisamente en ese periodo cuando López Obrador dejó de responderle mensajes al exembajador.

No aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver”, declaró López Obrador en aquella conferencia.

La difusión renovada de una conferencia de agosto de 2024 coincide con adelantos del próximo libro del exdiplomático, que describe inquietud del mandatario por lo que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera declarar ante autoridades estadounidenses

Las memorias de Salazar: “El Susurrador”

En su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, previsto para el 28 de julio de 2026 por la editorial BenBella Books, Salazar relata que a finales de agosto de 2024 un empresario mexicano —al que identifica únicamente como “El Susurrador”, descrito como amigo y confidente cercano de AMLO— le advirtió: “Está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo”.

El exembajador interpreta esa preocupación como el temor a que Zambada revelara información sobre funcionarios públicos mexicanos, aunque no presenta pruebas públicas que respalden dicha lectura. Los señalamientos provienen del testimonio de un tercero no identificado, recogido en un libro aún no publicado en su totalidad.

Hasta el momento, López Obrador no ha emitido respuesta pública sobre estas afirmaciones.

La postura de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su mañanera del lunes y rechazó la versión de Salazar. Según la mandataria, la inquietud de su antecesor no tenía que ver con las posibles declaraciones del capo, sino con cómo ocurrió la captura: “La preocupación era si alguna agencia del gobierno de Estados Unidos participó en el operativo sin notificar al gobierno mexicano”, señaló.

Sheinbaum también llamó a esperar la publicación completa del libro antes de sacar conclusiones. Confirmó que la Fiscalía General de la República, bajo la conducción del fiscal Alejandro Gertz Manero, mantiene abiertas las investigaciones en coordinación con el Departamento de Justicia de EE.UU.

La mandataria señala en la mañanera que lo difundido hasta ahora es solo un adelanto obtenido por Reforma de la editorial BenBella Books, por lo que plantea esperar a que la obra salga en julio

¿Qué es lo que sigue?

El libro completo de Ken Salazar se publica el 28 de julio de 2026. La versión íntegra podría ampliar o matizar los señalamientos que, hasta ahora, circulan únicamente como adelantos editoriales. Tanto el contenido final de las memorias como una eventual respuesta de López Obrador mantendrán este tema en la agenda política bilateral en las próximas semanas.

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