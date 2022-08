Con las luces apagadas y llorando junto al cadáver de su padre: así encontraron a un niño de Canadá en Nayarit

John Poulson viajó a México con su hijo de cinco años para un periodo vacacional (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Llorando a un costado del cuerpo en descomposición de su padre y con las luces apagadas: así encontraron a un niño de Canadá al interior de una casa vacacional en Nayarit, en una de las zonas turísticas más reconocidas por sus playas.

Y es que lo que comenzó como unas vacaciones terminó en una tragedia, la cual hasta el momento no ha sido del todo esclarecida.

Desde el 7 de agosto, vecinos y conocidos de John Poulson, un hombre canadiense de 44 años, no sabían su paradero, según los reportes de Mexico News Daily.

Poulson había viajado con su hijo de cinco años a México para disfrutar de un periodo vacacional. Sin embargo, desde el día en que perdieron contacto con él, su ex esposa trató la manera de comunicarse desde Canadá.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte (Foto: Archivo)

Al no recibir respuesta, la mujer llamó a un vecino -de nacionalidad canadiense también- para pedirle que acudiera a la casa de alquiler donde se hospedaba Poulson, ubicada en Jarretaderas, en el estado de Nayarit.

Fue así como las autoridades encontraron al menor de cinco años al interior de una habitación con las luces apagadas y el aire acondicionado encendido. Reportes locales indicaron que el niño estaba llorando a un costado del cuerpo su padre, el cual estaba en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la causa de muerte, por lo que no se sabe si fue víctima de un hecho violento o su deceso responde a otros factores, pues no detallaron si el cuerpo presentaba señales de tortura o lesiones. Tampoco se ha aclarado por cuánto tiempo el menor permaneció al lado de su progenitor cuando este ya había fallecido.

En tanto, el niño canadiense quedó bajo el resguardo del personal de protección infantil, a la espera de que su madre arribara a territorio mexicano para reunirse con su hijo.

Las alertas de viaje emitidas por EEUU son por los altos niveles de criminalidad en México (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que en las primeras dos semanas de agosto se registrarón múltiples disturbios en varias entidades del país, como Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Desde narcobloqueos y quema de vegículos, hasta enfrentamientos armados y policías sometidos por sicarios.

Fue así que el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje y recomendó a sus conciudadanos no viajar a seis estados de la República debido a las constantes amenazas y episodios de violencia que podrían poner en riesgo su integridad.

El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, compartió la lista de los estados, al mismo tiempo que reiteró el compromiso del gobierno de Joe Biden para combatir al crimen trasnacional que afecta a ambos países.

Ken Salazar felicitó a Nayarit por mejor sus niveles de seguridad (Foto: USEmbassyMEX)

La lista está conformada por Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, los cuales fueron catalogados como de alto peligro por la presencia del crimen organizado y los casos de secuestro que se han reportado en dichos estados.

Asimismo, las autoridades estadounidenses advirtieron a sus trabajadores en México reconsiderar viajar a otros 8 estados: Nayarit, Sonora, Morelos, Estado de México, Jalisco, Durango, Coahuila y Baja California.

Cabe recordar que Ken Salazar felicitó a Nayarit, el Edomex y Coahuila por mejorar su niveles de seguridad y tener una mejor posición en la Alerta de Viaje 2022. Además, insistió en que se deben reforzar las acciones bajo el Marco Bicentenario entre México y Estados Unidos.

