Jesús Murillo Karam fue detenido con costosa chamarra

El ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue detenido el 19 de agosto, fuera de su lujosa casa en Chapultepec, Ciudad de México. El ex funcionario ha sido señalado por su implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Murillo Karam es acusado de cometer los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Este 20 de agosto fue llevado al Reclusorio Norte para la primera comparecencia.

Su detención causó revuelo, no solo por ser una figura pública que se desempeñó en los más altos niveles de gobierno durante el mandato de Enrique Peña Nieto, sino porque exhibió la lujosa vida que llevaba.

Una de las prendas de Murillo Karma es una campera con inserciones de napa ofertada en 49 mil 800 pesos. (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

Uno de los detalles que llamó la atención fue su vestimenta: pantalones de vestir y una chaqueta negra. La segunda prenda destaca por su costo, cercano a los 50 mil pesos mexicanos.

La chaqueta que utilizó podría ser una pieza de la marca de lujo italiana Salvatore Ferragamo. En el catálogo en línea de la prestigiosa empresa de moda se puede encontrar una prenda con las mismas características que la que llevaba puesta Murillo Karam al momento de ser detenido.

Se trata de una campera con inserciones de napa ofertada en 49 mil 800 pesos. Según se describe en la página web de la empresa, el producto es de alta calidad, pues se fabrica completamente con lana virgen y cuenta con detalles en piel, que podría ser de cordero o cabra.

La chamarra de Murillo Karam fue fabricada completamente con lana virgen y cuenta con detalles en piel, que podría ser de cordero o cabra (Foto: ferragamo.com)

Asimismo, en cuanto a su diseño, Salvatore Ferragamo la describe como una prenda con “cierre completo con cremallera personalizado y bolsillos de ribete laterales para un diseño deportivo elegante, perfecto encima de una camiseta o con pantalones con cordón”.

El costo y las características de la ropa que traía puesta quien fuera titular de la PRG rápidamente ha sido objeto de críticas en redes sociales. Así, en Twitter son comunes comentarios como el de la usuaria @catrina_nortena, quien escribió “A la cárcel con su chaquetita Salvatore Ferragamo de $49,800 pesos. Y se quejaban por unos tenis Nike de $2,000 pesos...”.

La detención de Murillo Karam por el caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam fue detenido años después de que hizo pública la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Esto luego de que la Comisión de la Verdad, creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, echó abajo la primera versión oficial sobre lo ocurrido.

El ex funcionario no opuso resistencia al momento de su aprehensión. Sin embargo, Murillo Karam no dudó en lanzar un ambiguo mensaje: “No es penoso, es político”.

Murillo Karam lanzó un ambiguo mensaje durante su aprehensión por el caso Ayotzinapa (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Fue luego de que el elemento de la FGR se vio imposibilitado a leer la cartilla de derechos al aprehendido y que expusiera que era una situación penosa, que el ex procurador general de justicia hizo el comentario, con el que pudo haberse referido a los supuestos motivos de su detención.

Cabe recordar que, una declaración similar hizo el PRI el día del arresto, cuando respaldó a Murillo Karam y en un mensaje oficial aseguró que “Es más un tema político”. Con dicha postura mostraron inconformidad con la medida, al considerar que se trata de un persecución que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha emprendido en contra de sus opositores.

Bajo el mismo tenor Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado de la República, aseguró que Murillo Karam actuó en apego al derecho y confió en que logrará demostrar su inocencia.

