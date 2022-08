Lorenzo Córdova defendió al INE frente a “amenazas y denuncias”

Lorenzo Córdova defendió al INE (Foto: Twitter/@INEMexico)

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), acudió al Senado de la República para presentar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 que llevó a cabo la institución que preside. En su visita, durante una conferencia de prensa el académico defendió el papel del árbitro electoral frente a las intenciones de reformarlo.

En las instalaciones de la Cámara Alta, Córdova expresó -entre otras cosas- que el INE no ha dejado de dar resultados, y más en estos tiempos frente a tantas violaciones a la ley electoral. Además, señaló que en México “el orden constitucional vuelve a su cauce” luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) archivó una serie de denuncias penales en contra de los consejeros electorales.

Asimismo, el funcionario aseveró que el INE ha estado trabajando más que nunca: “Basta ver que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que es la que conoce todo lo que tiene ver con medidas cautelares por cuestiones que tienen que ver con propagando electoral; ha venido trabajando este año como pocas veces en su historia”, acusó el consejero.

Córdova consideró las medidas cautelares del INE y la reafirmación del TEPJF como la prueba de que el sistema electoral funciona (Fotos: INE)

Y es que, ante las denuncias interpuestas por partidos y legisladores, algunos funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el mismo partido en sí, han resultado penalizados por lo que se consideró “actos anticipados de campaña”.

“La cantidad de medidas cautelares que ha emitido son inéditas y son validadas por el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación). Siguen llegando quejas ante el INE por propaganda indebida; el INE va a seguir aplicando la ley mientras la ley sea la que es, y las prohibiciones sean las que son”.

De esta manera, afirmó que la autoridad electoral en México ha funcionado en la manera que se consolidó, pese a las amenazas y acusaciones que se han dado contra la propia institución.

Lorenzo Córdova aseguró que la ley actual funciona y ha dado resultados (Fotos: INE)

Frente a las penalizaciones por actos de propaganda fuera de los tiempos oficiales, reconoció que el INE no tiene la última palabra aunque sí realiza las investigaciones y emite medidas cautelares; no obstante, el Tribunal Electoral es quien determina si hay violaciones a la ley y qué sanciones ameritan.

“El sistema electoral funciona”, resaltó, “por lo pronto, hoy, quien viole la ley va a recibir las medidas cautelares que corresponden por parte del INE y eventualmente las sanciones correspondientes, si determina la falta, por parte del Tribunal Electoral y esta es la mejor prueba de que el sistema electoral funciona y funciona bien”, expresó ante la medios en la sala de prensa del Senado.

No obstante, aseguró que es diferente el que la ley y el sistema funcione, a que haya personajes empeñados en no respetar la legalidad. “Que haya quienes no cumplen con la ley, que haya quienes de manera reiterada violan el orden jurídico en materia electoral, pues esa es otra historia; quien lo viole, tendrá las sanciones”, refirió.

La administración de AMLO promovió una reforma electoral que busca desaparecer al INE (Foto: Infobae)

El presidente del INE desde 2014 comentó que el orden jurídico tiene que hacerse valer, pues “es una responsabilidad de los órganos del Estado, aunque han habido amenazas y en su momento -incluso- acusaciones sin fundamento a los órganos electorales”

“Esto ya lo vivimos; el año pasado se acusó al INE y a quienes integramos el INE de haber abusado en la aplicación de la ley, amenazas personales se han presentado, hasta denuncias penales”.

En ese sentido, Córdova se mostró vencedor cuando informó que las denuncias que se presentaron contra funcionarios del Instituto Electoral por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, fueron archivadas por la FGR pues “garantizaron el estado de derecho” ante denuncias penales sin ningún tipo de fundamento.

“Qué bueno que el orden constitucional vuelve a su cauce, a pesar de los malos e irresponsables jugadores que de vez en vez lo alteran”

